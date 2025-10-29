Gilardino presenta Pisa-Lazio

Il tecnico in conferenza stampa prima del match di domani sera. “A Milano ci siamo costruiti entusiasmo, ora serve concretezza”

PISA — Un turno infrasettimanale atipico per i nerazzurri che hanno avuto ben due giorni in più per prepararsi ad affrontare la Lazio. Gilardino ha fatto il punto della situazione anche sugli infortunati e su come arriva la squadra a questo appuntamento.

Come arriva la squadra a questo appuntamento? Non ci sarà Albiol, e gli altri?

"Come sapete Lusuardi, Stengs ed Esteves, oltre a Raul per un problema alla mano, sono questi. Resta da valutare per Torino. Speriamo di recuperarlo. Una assenza pesante assieme a quella di Mateus perché sono due centrali. La squadra ha fatto un'ottima settimana di lavoro con grande entusiasmo, grande volontà che ci siamo costruiti a Milano che ci siamo costruiti con tanti giorni di lavoro. Vogliamo arrivare alla partita di domani sera facendo una grande gara come l'abbiamo dimostrato a Milano. C'è stato il desiderio da parte dei ragazzi di fare una partita importante, la dobbiamo ripetere con il nostro status mentale. Serve la concretezza di fare una gara importante contro una Lazio forte in tutti i reparti, allenata da un grande maestro, uno degli allenatori che esprime meglio il calcio in Italia, non solo da quest'anno. E' un allenatore molto preparato ed è difficile da incontrare, ma confido molto nelle qualità e nelle capacità dei miei giocatori. C'è il desiderio di rimanere uniti, questo è un aspetto determinante perché più rimaniamo uniti più possiamo determinare".

Lorran e Coppola a che punto sono invece?

"Francesco sta lavorando da diverse giornate con la squadra, ha giocato con la Primavera, ma è ancora un po' indietro, lo valuterò settimana dopo settimana. Lucas è in crescita, ha estremamente qualità importanti a livello tecnico. Sta a me cercare di trovargli il vestito migliore in campo, la posizione migliore. Il ragazzo così potrà fare in modo di abbinare le sue qualità tecniche con le nostre richieste tattiche difensive".

Farà uno schema apposito, viste le decisioni arbitrali?

"Mi è dispiaciuto leggere da alcune testate giornalistiche che io avrei ironizzato sui gol del Milan. Non era ironia la mia, ma realtà. Mi aggancio a questo per dire che ci ha fatto piacere apprendere dal designatore Rocchi che il primo gol del Milan dovesse essere fuorigioco e che nelle prossime partite questi episodi saranno sanzionati. Siamo un po' le cavie di questo inizio di stagione, facciamo letteratura arbitrale. Ci sono stati tanti episodi, ma noi dobbiamo pensare al campo, senza crearci alibi".

Cosa dobbiamo attenderci da questa gara dal punto di vista tattico?

"Ogni gara è una storia a sé, sia per le caratteristiche dei propri giocatori che delle squadre che si va ad affrontare. Ciò può portare anche a delle valutazioni diverse. Ho ancora 24 ore, ma ribadisco il fatto che incontriamo una squadra che ha tante qualità sui singoli, lavorano bene con le catene laterali e nello stesso tempo c'è il desiderio e la volontà di fare una partita di quelle da Pisa, ricercando una vittoria che non deve diventare un'ossessione. Lo meritano per ciò che hanno fatto da luglio ad oggi. Nelle difficoltà dobbiamo esaltarci".

Meister, Tramoni e Nzola forse non si trovano. Come si spiega?

"In realtà ho variato tanto le coppie d'attacco e in generale l'impianto offensivo, ho sempre fatto delle variabili in base alle caratteristiche. Lavoriamo affinché il feeling delle coppie possa diventare perfetto per poter arrivare negli ultimi 20-25 metri e riuscire ad essere concreti. Matteo domani è la nona partita ha fatto finora sei gare da titolare e due da subentrato. Questi ragazzi vanno allenati e fatti anche sbagliare mantenendo grandissima fiducia. E' un giocatore e un ragazzo molto esigente nei suoi confronti. Ricercare la perfezione non è mai semplice di fronte a questi ragazzi, ma confidiamo nelle sue qualità e anche io ho grande fiducia in lui. Ci aspettiamo che da domani continui a mantenere questo tipo di atteggiamento".

Denoon come sta? E' pronto a rientrare?

"Sta bene, si è allenato in queste settimane e ha ripreso. Sto trovando una soluzione, lo vedo in crescita"

I cambi di Milano hanno inciso molto

"Sì, Cuadrado ha fatto molto bene e Arturo ha dato un ottimo contributo. Dovrò fare valutazione per entrambe le partite, sia quella con la Lazio, sia quella col Torino. Quando si parla di Dna e riconoscimento del valore, rivedo in Calabresi questi elementi".

Pensa di fare un cambio tra i pali?

"Scuffet alza moltissimo la concorrenza e questo si vede e si riflette positivamente anche in Semper. Quest'ultimo ha fatto una gara pulita e ordinata, con un grande elemento su Saelemakers. Ci affidiamo a lui".

Cuadrado potrebbe essere un'arma da primo minuto con Vural?

"Isak è una mezzala ad oggi con proprietà tecniche, primo controllo e conduzione rapida. Ha una buona gamba sugli inserimenti e può ricoprire il ruolo da trequartista. Farò delle valutazioni, mentre Juan sta bene ed è in crescita. Son quei giocatori sui quali ci affidiamo perché possano cambiare le partite"