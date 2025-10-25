Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 08:30 METEO:PISA15°20°  QuiNews.net
Qui News pisa, Cronaca, Sport, Notizie Locali pisa
domenica 26 ottobre 2025
Tutti i titoli:
​Tutte le offerte di lavoro in provincia di Pisa Capodanno a Pisa con Alfa in piazza dei Cavalieri Ilaria Boggi entra in Forza Italia Albiol in dubbio per la Lazio
corriere tv
Il giornalista Alessandro Sahebi: «Aggredito a Roma da neofascisti per una felpa. Ero con mia moglie e nostro figlio di sei mesi»
Il giornalista Alessandro Sahebi: «Aggredito a Roma da neofascisti per una felpa. Ero con mia moglie e nostro figlio di sei mesi»

Pisa Sporting Club domenica 26 ottobre 2025 ore 07:30

Albiol in dubbio per la Lazio

Condividi

Microfrattura alla mano per lo spagnolo, uscito per questo motivo dal campo contro il Milan. Lo staff medico valuterà il da farsi



PISA — Giornata di riposo oggi per il Pisa dopo la seduta di scarico svolta ieri mattina a San Piero a Grado. Lavoro leggero per chi è sceso in campo a San Siro e allenamento più intenso per il resto del gruppo. Da domani i nerazzurri torneranno ad allenarsi per preparare la sfida di giovedì 30 Ottobre contro la Lazio alla Cetilar Arena.

Restano da valutare le condizioni di Raul Albiol, uscito nell’intervallo del match di Milano. Il difensore spagnolo avrebbe riportato una microfrattura alla mano e lo staff medico deciderà nei prossimi giorni se potrà essere convocato o dovrà fermarsi.

Michele Bufalino
© Riproduzione riservata

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Gilardino disegna l’impresa di San Siro: Cuadrado e Nzola trascinano una squadra coraggiosa, solida e consapevole delle proprie potenzialità
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Marco Celati

new
Franco Cambi

RACCOLTE & PAESAGGI

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Attualità

​Tutte le offerte di lavoro in provincia di Pisa

Attualità

Capodanno a Pisa con Alfa in piazza dei Cavalieri

Politica

Ilaria Boggi entra in Forza Italia

Pisa Sporting Club

Albiol in dubbio per la Lazio