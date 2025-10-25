Il giornalista Alessandro Sahebi: «Aggredito a Roma da neofascisti per una felpa. Ero con mia moglie e nostro figlio di sei mesi»
Albiol in dubbio per la Lazio
Microfrattura alla mano per lo spagnolo, uscito per questo motivo dal campo contro il Milan. Lo staff medico valuterà il da farsi
PISA — Giornata di riposo oggi per il Pisa dopo la seduta di scarico svolta ieri mattina a San Piero a Grado. Lavoro leggero per chi è sceso in campo a San Siro e allenamento più intenso per il resto del gruppo. Da domani i nerazzurri torneranno ad allenarsi per preparare la sfida di giovedì 30 Ottobre contro la Lazio alla Cetilar Arena.
Restano da valutare le condizioni di Raul Albiol, uscito nell’intervallo del match di Milano. Il difensore spagnolo avrebbe riportato una microfrattura alla mano e lo staff medico deciderà nei prossimi giorni se potrà essere convocato o dovrà fermarsi.
