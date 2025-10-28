Questo sito contribuisce alla audience di 
martedì 28 ottobre 2025
Pisa-Lazio, trasferta vietata ai laziali
Pisa Sporting Club martedì 28 ottobre 2025 ore 18:45

Pisa-Lazio, trasferta vietata ai laziali

L’Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive chiude il settore ospiti: scatteranno i rimborsi per i biglietti già venduti



PISA — Nessuna trasferta per i tifosi biancocelesti. L’Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive ha deciso di vietare la presenza dei sostenitori della Lazio all’Arena Garibaldi per la gara di giovedì 30 ottobre tra Pisa e Lazio. Il settore ospiti resterà chiuso e saranno rimborsati i biglietti già acquistati dai tifosi romani.

La decisione è arrivata al termine della riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è svolta oggi in prefettura. Le autorità locali, alla luce delle tensioni delle ultime settimane e dei precedenti episodi di scontri, hanno ritenuto necessario ridurre al minimo i rischi legati alla partita.

Nonostante il divieto, resta alta l’attenzione per il possibile arrivo in città di piccoli gruppi organizzati, che secondo fonti vicine alle autorità si starebbero coalizzando con diversi altri esponenti di altre tifoserie per arrivare in città. Per questo motivo saranno adottate misure di sicurezza straordinarie, con controlli rafforzati in tutta la zona dello stadio e nei punti sensibili della città.

