In otto precedenti con la Lazio, il Pisa ha perso solo una volta

Bilancio nettamente a favore dei nerazzurri nei precedenti storici all'Arena Garibaldi. Solo una sconfitta. Nel 1983-84 la polemica con Anconetani

PISA — Nei precedenti con le big del campionato italiano la Lazio è forse la squadra con cui il Pisa si è comportata meglio nella storia. Solamente in una occasione, in otto precedenti in campionato, i nerazzurri sono stati battuti. Due anche le sfide di Coppa Italia, con un'altra sconfitta, ma solo ai rigori.

Gli anni del pionierismo. Il primo scontro tra Pisa e Lazio si svolse nella stagione 1914-15, un campionato che vide il Pisa fermarsi però nella parte intergirone tra centro sud e gare centro meridionali. All'epoca infatti non esisteva un girone unico e tutti virtualmente potevano vincere lo Scudetto, a patto di vincere i tornei regionali e qualificarsi per le gare nazionali. In quella occasione arrivò una vittoria per 4-0. In rete, tra gli altri, anche Guido Pera, antenato di Lorenzo Pera, giovane giornalista, tra i co-autori dell'ultimo libero "Un Magico Sogno chiamato Pisa", in tempi recenti. Le due squadre si sfiorarono anche nella stagione 1920-21, ma non si affrontarono mai. Quell'anno lo Sporting Club divenne vice campione d'Italia, mentre la Lazio fu sconfitta dal Livorno ai quarti di finale.

Bisogna aspettare oltre 50 anni per rivedere una partita tra le due formazioni. Si arriva così alla stagione 1967-68. I biancocelesti retrocessi in Serie B, i nerazzurri a tentare, riuscendo, la promozione in Serie A. All'Arena decise la sfida Sandro Joan (1-0) alla 37esima giornata di campionato. Al termine del torneo la squadra allenata da Lucchi festeggiò la sua prima promozione in A.

Arrivano così gli anni '80, nei quali si è concentrata la maggior parte delle partite. Eccoci al 1980-81, ancora in Serie B, annata interlocutoria per il Pisa di Romeo Anconetani, pronto a stabilizzarsi in questa Serie B. A fine torneo all'Arena il pareggio firmato da Bertoni (a portare in vantaggio i nerazzurri), prima della rete del definitivo 1-1 ad opera di Citterio. L'anno successivo, sempre in Serie B, i nerazzurri allenati dal compianto Aldo Agroppi, trovarono ancora il pareggio. Questa volta a far passare in vantaggio lo Sporting Club fu Casale prima del definitivo 1-1 ad opera di De Nadai.

Nel 1983-84 ci fu grande polemica tra i tifosi nerazzurri e il presidentissimo Romeo Anconetani. All'ultima giornata, con un Pisa ormai già retrocesso, Anconetani vendette per tre quarti dello stadio i biglietti ai laziali. Una macchia che ci volle molto tempo prima di essere digerita dalla tifoseria. La Lazio così venne a salvarsi all'Arena pareggiando in esterna per 2-2. Al vantaggio di Bruno Giordano replicò Berggreen, poi ancora Giordano su rigore pareggiò i conti prima che Mariani fissasse il risultato sul 2-2.

Le due squadre, in categorie diverse, non si affrontarono prima della stagione 1986-87, con un Pisa fortissimo allenato da Gigi Simoni che portò i nerazzurri a vincere pesantemente con un secco 3-0 contro i biancocelesti per uno dei successi più larghi della stagione. Doppietta per Lamberto Piovanelli una settimana prima della leggendaria sfida promozione contro la Cremonese, poi Cecconi a chiudere i conti all'87'.

Nel 1988-89 invece un altro pareggio (1-1) stavolta con le reti di Incocciati (al 36)' e di Sosa (86'). L'ultimo incontro è stato anche l'unica vittoria della Lazio all'Arena Garibaldi nelle ultime giornate del campionato 1990-91. A decidere la sfida (0-1), il 5 maggio del 1991, un gol di Sosa, una settimana prima dell'ultimo successo pisano in assoluto in Serie A, contro il Bari

TUTTI I PRECEDENTI DI PISA-LAZIO

1914-15 ANNI DEL PIONIERISMO Pisa-Lazio 4-0

1967-68 SERIE B Pisa - Lazio 1-0

1980-81 SERIE B Pisa - Lazio 1-1

1981-82 SERIE B Pisa - Lazio 1-1

1983-84 SERIE A Pisa - Lazio 2-2

1986-87 SERIE B Pisa - Lazio 3-0

1988-89 SERIE A Pisa - Lazio 1-1

1990-91 SERIE A Pisa - Lazio 0-1

COPPA ITALIA

1981-82 Pisa-Lazio 2-0

1987-88 Pisa-Lazio 0-0 (4-5 ai rigori)