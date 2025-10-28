Ancora 1500 biglietti disponibili per Pisa-Lazio

A «Vererrimo» le battute Toffanin-Parietti: «Dopo tanti anni di cinema e televisione, parlano di me solo per il tartufo d'Alba...»

Grande attesa per la sfida di giovedì 30 Ottobre alla Cetilar Arena. Settore ospiti esaurito, disponibilità ancora in altri settori

PISA — Cresce l’attesa per Pisa-Lazio, in programma giovedì 30 Ottobre alle 20:45 alla Cetilar Arena. Dopo il punto prezioso conquistato a San Siro, la squadra di Gilardino si prepara a tornare davanti al proprio pubblico per la nona giornata di Serie A.

Secondo i dati aggiornati delle ultime ore, restano disponibili circa 1500 biglietti per assistere alla partita. Il settore ospiti, riservato ai tifosi biancocelesti, è già esaurito, mentre non ci sono più posti in Curva Nord. Rimangono invece biglietti in vendita in Tribuna e negli altri settori dello stadio.