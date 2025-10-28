Questo sito contribuisce alla audience di 
martedì 28 ottobre 2025
La 5ᵃE del Pacinotti brinda ai 50 anni dalla maturità Bastione Sangallo, mezzo milione per l’accessibilità Ancora 1500 biglietti disponibili per Pisa-Lazio Lupi a Marina, l’allarme di Fedagripesca
Pisa Sporting Club martedì 28 ottobre 2025 ore 10:30

Ancora 1500 biglietti disponibili per Pisa-Lazio

Grande attesa per la sfida di giovedì 30 Ottobre alla Cetilar Arena. Settore ospiti esaurito, disponibilità ancora in altri settori



PISA — Cresce l’attesa per Pisa-Lazio, in programma giovedì 30 Ottobre alle 20:45 alla Cetilar Arena. Dopo il punto prezioso conquistato a San Siro, la squadra di Gilardino si prepara a tornare davanti al proprio pubblico per la nona giornata di Serie A.

Secondo i dati aggiornati delle ultime ore, restano disponibili circa 1500 biglietti per assistere alla partita. Il settore ospiti, riservato ai tifosi biancocelesti, è già esaurito, mentre non ci sono più posti in Curva Nord. Rimangono invece biglietti in vendita in Tribuna e negli altri settori dello stadio.

Michele Bufalino
