I motivi dietro al divieto per Pisa-Lazio

Città blindata, dal documento si legge "altissimi profili di rischio per sicurezza pubblica e accesa rivalità tra tifoserie anche di natura politica"

PISA — Sarà una sfida senza tifosi ospiti quella di domani sera all’Arena Garibaldi. Il Prefetto di Pisa, Maria Luisa D’Alessandro, ha firmato il decreto che vieta la vendita dei biglietti ai sostenitori della Lazio per “altissimi profili di rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica”.

La decisione arriva dopo il parere dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, che ha classificato la gara come evento a rischio 3, il livello più elevato per una partita di Serie A. Il provvedimento cita l’“accesa rivalità, anche di natura politica, tra le due tifoserie”, sottolineando un clima teso già emerso in passato.

Il decreto richiama i recenti scontri tra ultras del Pisa e dell’Hellas Verona, storicamente legati al gruppo laziale, come fattore di aggravamento del rischio. Secondo il documento, la tifoseria biancoceleste avrebbe organizzato la trasferta con circa 250-300 partecipanti a bordo di auto e minivan, senza pullman ufficiali, “per eludere i controlli preventivi predisposti dalla Questura”.

Il Prefetto ha inoltre evidenziato che sui canali social del tifo laziale “si è diffuso l’invito a portare bandiere tricolori”, con chiaro intento provocatorio: “Dopo 34 anni si torna in una città dove il tricolore non è ben visto… Avanti laziali”.

Il rischio di contatti diretti tra le due tifoserie è stato ritenuto troppo alto. Secondo la ricostruzione del decreto, “i gruppi organizzati pisani si starebbero preparando a presidiare, già dalle prime ore del mattino, le zone abitualmente frequentate, pronti a fronteggiare gli ultras laziali”.

Il provvedimento cita testualmente che eventuali tentativi di avvicinamento “scatenerebbero senz’altro una pronta, compatta e risoluta reazione degli ultras laziali”.

Il settore ospiti dell’Arena, con 1.110 posti già esauriti, resterà quindi chiuso. I biglietti venduti saranno rimborsati. L’intero dispositivo di sicurezza è stato rafforzato, con controlli anticipati su tutte le vie d’accesso alla città e particolare attenzione ai punti sensibili attorno allo stadio e al quartiere di Porta a Lucca.