Cuadrado sempre in dubbio: obiettivo Cagliari, più facile la Juve

Ancora in dubbio il colombiano, sempre alle prese con problemi muscolari. Martedì, al rientro della squadra, si valuterà la sua situazione

PISA — Il Pisa ha chiuso in fretta la trasferta di Lecce e ha già impostato il rientro. Ieri la squadra si è allenata al mattino in Puglia, poi nel pomeriggio è tornata in città.

Adesso due giorni di riposo per ricaricare, poi si riparte. La ripresa degli allenamenti è fissata per martedì 16 Dicembre, con la testa già alla prossima sfida: Cagliari-Pisa di domenica 21 Dicembre,

Sul fronte singoli resta aperta la situazione di Cuadrado. Lo staff proverà a rimetterlo in condizione per il Cagliari, ma al momento l’ipotesi più probabile è un rientro nella gara successiva, quella con la Juventus del 27 Dicembre.