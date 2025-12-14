Pisa Sporting Club domenica 14 dicembre 2025 ore 07:30
Cuadrado sempre in dubbio: obiettivo Cagliari, più facile la Juve
Ancora in dubbio il colombiano, sempre alle prese con problemi muscolari. Martedì, al rientro della squadra, si valuterà la sua situazione
PISA — Il Pisa ha chiuso in fretta la trasferta di Lecce e ha già impostato il rientro. Ieri la squadra si è allenata al mattino in Puglia, poi nel pomeriggio è tornata in città.
Adesso due giorni di riposo per ricaricare, poi si riparte. La ripresa degli allenamenti è fissata per martedì 16 Dicembre, con la testa già alla prossima sfida: Cagliari-Pisa di domenica 21 Dicembre,
Sul fronte singoli resta aperta la situazione di Cuadrado. Lo staff proverà a rimetterlo in condizione per il Cagliari, ma al momento l’ipotesi più probabile è un rientro nella gara successiva, quella con la Juventus del 27 Dicembre.
Michele Bufalino
