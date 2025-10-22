Stangata per i tifosi di Pisa e Verona: tre mesi senza trasferte

Il Ministro ha deciso di punire entrambe le tifoserie. Determinanti relazioni di Questura e Prefettura su Via Piave. Rimborsi per Milano

PISA — Il Ministro Piantedosi ha deciso: tre mesi di squalifica per le tifoserie di Pisa e Verona. Una misura severa, arrivata dopo le violenze avvenute prima della partita all’Arena Garibaldi, in Via Piave, dove si erano verificati pesanti scontri tra ultras e disordini che avevano seminato panico tra i residenti.

La decisione è maturata nelle ultime ore dopo l’esame delle relazioni di Questura e Prefettura di Pisa, che hanno documentato la dinamica degli scontri e segnalato le gravi criticità nella gestione dell’ordine pubblico. L’Osservatorio aveva rimandato la decisione ieri sera al Ministero che si è poi confrontato e ha redatto il documento.

La misura, che coinvolge entrambe le tifoserie, comporterà limitazioni nelle trasferte. Una punizione che arriva in un clima di forte tensione, con la città ancora scossa per quanto accaduto sabato scorso. La misura, arriva la conferma, sarà già effettiva venerdì contro il Milan. I tifosi nerazzurri che hanno acquistato il biglietto saranno rimborsati. Molte le trasferte che i supporter Milano, Torino, Reggio Emilia, Lecce, Cagliari, ma anche Genova, Udine, alcune delle quali sarebbero state certamente libere a condizioni normali. Una vera mazzata. Si confermano così le indiscrezioni emerse su Qui News Pisa ieri sera. Nelle prime ore del mattino permaneva la forte sensazione che sarebbe stata confermata questa possibilità, dato che anche i tifosi di Giugliano e Catania (riportato da La Sicilia), per uno scontro avvenuto lo scorso fine settimana, avevano ricevuto nel corso della giornata la stessa punizione. Pugno duro per tutti dunque.

Nei giorni successivi agli scontri, diverse testimonianze dei residenti di Via Piave, ma anche da parte delle forze politiche, avevano già messo in dubbio la ricostruzione ufficiale, parlando di un ritardo negli interventi e di tifosi veronesi lasciati liberi di agire per molti minuti indisturbati. Un quadro che, secondo molti, rende ancora più amara la sanzione inflitta ai supporter pisani.

A ulteriore beffa, nessuna sanzione invece per le comprovate infiltrazioni di tifosi fiorentini tra i supporter veronesi. Due pesi e due misure che fanno riflettere, considerando quanto accaduto in occasione del derby di alcune settimane fa. Dopo gli scontri di Pisa tra tifoserie e Forze dell’Ordine inoltre, sui social era apparso uno striscione di supporto da parte del tifo organizzato della Fiorentina, in particolare dalla Curva Fiesole. Questo quanto scritto dai tifosi viola: "Hellas Army siamo con voi".