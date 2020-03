Lopalco, "L'epidemia corre veloce"

«Con tutta questa gente in giro questa guerra non la vinceremo mai»

Pierluigi Lopalco, docente dell'Università di Pisa, in queste ore ha spiegato che "Non si è riusciti a rallentare questa epidemia"

PISA — "L'epidemia corre veloce". Lo ha detto Pierluigi Lopalco, epidemiologo dell'Università di Pisa e coordinatore per l'emergenza in Regione Puglia, ribadendo che "E' necessario chiudere tutto quello che non è strettamente necessario".

Lopalco ha parlato del concetto di velocità:"Non sta succedendo niente di strano rispetto all'andamento di questa epidemia - ha spiegato stamani ospite alla trasmissione tv Agorà - le ipotesi fantasiose, come la correlazione con lo smog non hanno evidenze scientifiche ( "Non pensate che l'aria fresca possa fermare il contagio: il virus corre con le nostre gambe, non con i PM10", ha scritto Lopalco su twitter ). Il fenomeno va spiegato con il concetto di velocità, non si è riusciti a rallentare questa epidemia".

Lopalco, parlando proprio della Puglia, sui social network, ha caldamente invitato a rimanere in casa per prevenire il contagio. Ha poi ribadito sempre sui social l'importanza di fare test, ma solo su soggetti sintomatici, mentre, nei giorni scorsi, in una intervista a Wired, aveva detto che è sbagliato prevedere i possibili picchi del contagio essendo i modelli epidemiologici validi solo su brevissimi periodi.