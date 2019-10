Mareggiate, un sistema per affinare le previsioni

Gestione e prevenzione del rischio costiero: il tema al centro di un convegno organizzato da Regione e Lamma nell'ambito del progetto Maregot

PISA — Gestione e prevenzione del rischio costiero di un territorio in evoluzione. Questo il titolo del convegno che si è tenuto nella sede della Scuola Normale Superiore, organizzato da Regione e Lamma nell'ambito delle attività del progetto Interreg Marittimo Maregot.

Scienziati ed esperti di modellistica marina e rischio costiero si sono alternati nel corso della giornata per fornire un quadro delle conoscenze attuali sulla dinamica del rischio per le zone costiere, anche nell'ottica dei cambiamenti climatici futuri. Il progetto vede la partecipazione delle cinque regioni transfrontaliere coperte dal Marittimo "Italia-Francia": Toscana, Liguria, Sardegna, Corsica e regione francese Paca (Provenza, Costa Azzurra e Alpi). Maregot vuole stimolare la creazione di una strategia comune tra le regioni volta ad una gestione congiunta dei rischi derivanti dall'erosione costiera.

"Con l'adesione della Regione Toscana al progetto Maregot, insieme agli altri partner – ha detto l'assessore Federica Fratoni intervenendo all'apertura del convegno - stiamo cercando di puntare su ricerca e prevenzione in un settore ancora da esplorare molto come è quello dell'erosione costiera. Grazie alle risorse europee che arrivano là dove quelle regionali non riescono, riusciamo a non limitare i nostri interventi alla riduzione dell'erosione ma incrementare l'attività su conoscenze che potrebbero essere di grande valore per una pianificazione di lungo termine di risposta al rischio costiero, dove una migliore caratterizzazione delle onde che impattano sulla costa potrebbe consentire di rivalutare le opere di difesa costiera e i relativi criteri di progettazione".

"Quando si parla di climate change in relazione al mare - sottolinea Carlo Brandini, ricercatore Cnr Lamma - ci si concentra spesso sul tema dell'innalzamento del livello del mare, molto meno conosciute sono invece le variazioni relative alle mareggiate. In questi anni, con i colleghi del Lamma, abbiamo studiato come le modifiche nella circolazione globale dell'atmosfera connesse ai cambiamenti climatici stiano provocando delle variazioni nei regimi delle mareggiate alle nostre latitudini, dove alcuni tipi di eventi sembrano diventare sempre più frequenti. Una tempesta come quella dello scorso ottobre potrebbe essere meno rara nel prossimo futuro."

In questo quadro è quindi cruciale riuscire ad affinare gli strumenti per la valutazione e la previsione del rischio mareggiata, in particolare per stimare l'impatto dei singoli eventi sulla costa.

"Nell'ambito del progetto Maregot -continua Brandini- abbiamo lavorato ad un sistema che in caso di evento intenso ci possa aiutare ad individuare quali aree della costa potrebbero essere maggiormente esposte all'evento in base alla caratterizzazione delle onde previste, alla loro direzione e lunghezza. Il sistema non è ancora operativo ma lo studio ha dato risultati davvero incoraggianti."

"Nell'ultimo decennio, grazie alla progettazione europa, il Lamma, in sinergia con la Regione Toscana, ha investito molto sul monitoraggio e la sicurezza in mare- sottolinea l'Amministratore Unico del Lamma, Bernardo Gozzini - Abbiamo investito sia sulle competenze necessarie a migliorare la conoscenza del clima meteo-marino e la caratterizzazione dei rischi connessi alla fascia costiera, sia nella strumentazione e nella modellistica meteo-marina. L'attendibilità del servizio LaMMA di previsione delle condizioni del mare ne fa ad oggi una delle risorse più consultate sul web, sia dai cittadini, per la navigazione da diporto, che da operatori del settore, come compagnie di navigazione e cooperative di pescatori, che da utenti qualificati quali la Guardia Costiera Nazionale che utilizza le mappe meteo-marine del LaMMA all'interno del proprio sistema operativo attraverso il quale gestisce le operazioni di Save and Rescue nel Mediterraneo".