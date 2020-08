Matteo Salvini, comizio a Tirrenia

Il leader leghista accompagnato sul palco dalla candidata alla presidenza della Regione Toscana Ceccardi, dasl deputato Ziello e dal sindaco Conti

PISA — Matteo Salvini ha proseguito la sua giornata in Toscana ( che lo ha visto impegnato anche a Firenze, Empoli e Pontedera e, in serata a Castiglioncello e San Vincenzo dove saranno ufficializzati i nomi dei candidati della Lega per le regionali ) con una tappa a Tirrenia, dove ha tenuto un comizio al bagno Mary.

Ad attenderlo un nutrito gruppo di sostenitori, che lo hanno applaudito nel corso del suo intervento, che ha toccato temi locali e nazionali.