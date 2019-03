Ospedale, "Importanti novità relative alla gara"

Lo assicura il presidente della Regione Enrico Rossi, che annuncia: "Stiamo lavorando per trovare soluzioni e riuscire a sbloccare l'impasse "

Recentemente il tribuname amministrativo ha estromesso dalla procedura di gara, per difetti formali, i primi due raggruppamenti temporanei di imprese della graduatoria e il governatore, oggi in città per un incontro con il nuovo direttore generale dell'Asl Toscana nord ovest Maria Letizia Casani, ha assicurato: "Nei prossimi giorni torneremo a Pisa per annunciare importanti novità relative alla gara".