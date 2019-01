Manuel Laurora lascia il gruppo della Lega

Il consigliere comunale rimasto seduto durante il minuto di silenzio per le vittime dell'Olocausto farà parte del Gruppo Misto

PISA — Manuel Laurora, eletto come indipendente nelle fila della Lega e protagonista di una polemica legata alla Giornata della Memoria ( è rimasto seduto durante la commemorazione delle vittime ) si iscrive al Gruppo misto e rappresenterà "Il Popolo Decide", comitato che si batte contro la realizzazione della Moschea a Porta a Lucca.

Laurora ha spiegato la sua decisione con un post su facebook ( lo potete leggere sotto ) dove spiega, ancora una volta scusandosi, di non volere mettere in difficoltà la Lega.

E proprio dal numero uno della Lega in Toscana Susanna Ceccardi arriva la puntualizzazione:

"“A nome mio e della Lega stigmatizzo con tutto lo sdegno di cui sono capace il vergognoso gesto di Manuel Laurora, il consigliere comunale che in occasione del minuto di silenzio per le vittime della Shoah non si è alzato in piedi insieme ai colleghi consiglieri.

Al contempo voglio precisare che il signor Laurora non è un nostro iscritto, è stato eletto in Consiglio comunale come indipendente e che, dal momento stesso in cui ha compiuto quel gesto sconcertante, non fa più parte del Gruppo consiliare della Lega a Pisa.

Rinnovo infine, qualora ce ne fosse bisogno, alla luce delle numerose strumentalizzazioni che leggo su qualche organo di informazione, la nostra vicinanza al popolo di Israele e il forte sentimento di solidarietà che ci lega a tutte le vittime e tutti i popoli che, per un motivo o per l’altro, sono stati vittima di quella tragica vicenda storica.”