Il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo posta su facebook alcune foto di assembramenti e fa un accorato appello

PISA — "Amiche e amici, io torno a farvi un appello accorato: è da ieri che mi arrivano segnalazioni di continui assembramenti (e molte persone senza mascherina) tra Marina di Pisa e Piazza Vettovaglie, ma anche da Firenze, Empoli e diverse altre zone della regione."

Lo scrive su facebook il presidente del Consiglio regionale, il pisano Antonio Mazzeo, richiamando tutti al senso di responsabilità. In particolare, infatti, nella giornata di ieri, una domenica calda e assolata, sono state migliaia le persone che hanno preso d'assalto il litorale.

"Forse non ci siamo capiti e non è chiaro quello che sta accadendo: o si cambia atteggiamento o si chiude tutto", spiega Mazzeo.

"Solo in Toscana abbiamo 1700 ricoverati e 226 persone in terapia intensiva. Gli ospedali stanno andando in forte sofferenza per poter gestire anche l'attività ordinaria e il personale medico, infermieristico, sanitario così come il mondo del volontariato sono sottoposti a una pressione che difficilmente potranno sopportare a lungo.

Questo è il momento della responsabilità assoluta da parte di tutti. Possiamo e dobbiamo limitare le occasioni di contatto non necessarie con le altre persone. Possiamo e dobbiamo evitare assembramenti. Perché se non lo faremo non ci sarà alternativa a ulteriori restrizioni e chiusure!"