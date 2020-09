Sinistra Civica Ecologista con il ministro Speranza

Briatore torna sui social con un video: «Sono in super forma, pronto per ripartire»

Partecipazione numerosa all'incontro col il ministro della Salute, che si è svolto negli spazi del circolo Arci di Pisanova

PISA — Il Ministro alla salute Roberto Speranza ha partecipato ad un incontro promosso dalla lista Sinistra Civica Ecologista che si è svolto nel tardo pomeriggio presso il Circolo Arci di via Bargagna a Pisanova.

Nell'occasione sono stati presentati i candidati della circoscrizione di Pisa per le elezioni regionali: Paolo Malacarne, Elisabetta Catalanotto, Mary Ferri, Zaccarias Gigli, Tommaso Luzzati, Chiara Boschi, Alice Rughi, Graziano Turini.

Presente anche il coordinatore locale della lista Paolo Fontanelli, si è parlato della prossima scadenza elettorale per la Toscana e dei temi e delle priorità che riguardano la nostra regione.

Nel suo intervento, Speranza, che in precedenza era stato a Siena, elogiando l'opera di tutta la squadra di Toscana Life Science, che sta lavorando ad anticorpi monoclonali molto efficaci contro il virus, ha affrontato anche i problemi della fase attuale che vive il Paese sul piano della tutela della salute:

"Dobbiamo rispondere alle cronicità con più territorio, più prossimità, più vicinanza", ha spiegato il ministro, dicendo di volere puntare sull'aumento dell'assistenza domiciliare. "Vogliamo diventare il primo paese in Europa per assistenza domiciliare. La parola d'ordine della riforma del sistema sanitario nazionale sarà prossimità - ha aggiunto Speranza - Sanità del territorio e cure universali. La Toscana è sempre stata un punto di riferimento per i diritti, la cultura, la tutela dell'ambiente e il sistema sanitario."

"La lista Sinistra Civica Ecologista interpreta tutto questo - ha concluso - perchè intende continuare il percorso di questo buon governo e migliorarlo sempre di più, rinnovandolo".

"La presenza a Pisa del Ministro Speranza a Pisa - hanno evidenziato da Sinistra Civica Ecologista - è la dimostrazione di un interesse e di un'attenzione significativa per il ruolo che ha il polo sanitario ospedaliero della nostra città e per le sue prospettive"