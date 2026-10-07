Il Pisa Beach Soccer torna in campo

Eventi in Sardegna e Spagna. Proseguono intanto gli appuntamenti internazionali con i nerazzurri protagonisti nelle rispettive Nazionali.

PISA — Dopo una stagione ai vertici del beach soccer nazionale e internazionale, il Lenergy Pisa Beach Soccer torna in campo in una cornice d’eccezione. Venerdì 9 ottobre 2026, il club nerazzurro sarà infatti protagonista a Porto Cervo, in Sardegna, nell’ambito delle Longevity Weeks Costa Smeralda, manifestazione dedicata ai temi della salute, della prevenzione, del benessere e della qualità della vita. Una nuova occasione per il Pisa BS di portare la propria esperienza e i propri colori al di fuori dei tradizionali appuntamenti della stagione agonistica, prendendo parte a una giornata interamente dedicata al beach soccer all’interno della manifestazione sarda. Il programma prevede un quadrangolare con la partecipazione di Pisa, Roma, Cagliari e Genova. Il primo appuntamento sarà alle 11:00, con la sfida tra Roma e Cagliari, mentre alle 12:00 il Lenergy Pisa scenderà in campo contro il Genova nella seconda semifinale. Nel pomeriggio spazio alle finali: alle 14:00 la gara per il terzo e quarto posto, mentre alle 15:00 è in programma la finalissima che assegnerà il titolo del quadrangolare. Un appuntamento che porta il beach soccer e il nome di Pisa in una delle località più conosciute della Sardegna, all’interno di una manifestazione che mette al centro sport, benessere e qualità della vita.

Proseguono intanto gli appuntamenti internazionali con i nerazzurri protagonisti nelle rispettive Nazionali. Dal 9 all’11 ottobre, a El Puerto de Santa María, è in programma il Mundialito, in casa della Nazionale spagnola campione d’Europa. Venerdì alle 15:30 il Brasile di capitan Datinha, reduce dal successo nella Copa das Nações, affronterà il Portogallo, mentre alle 18:30 sarà invece la volta della Spagna di capitan Chiky Ardil, che sfiderà il Paraguay. Sabato alle 15:30 il Brasile affronterà il Paraguay, mentre alle 18:30 la Spagna se la vedrà con il Portogallo. A chiudere il torneo sarà domenica alle 18:30 la sfida tra Spagna e Brasile. Tutte le gare del Mundialito saranno trasmesse in diretta streaming su Beach Soccer TV. Tra la Costa Smeralda e gli appuntamenti internazionali, il Lenergy Pisa BS si prepara dunque a vivere un nuovo fine settimana all’insegna del beach soccer, portando ancora una volta i propri colori oltre i confini del territorio e proseguendo un’attività che, anche dopo la conclusione della stagione agonistica, continua a mantenere il club protagonista sui principali palcoscenici della disciplina.