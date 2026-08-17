Bianco, "Vogliamo partire forte in campionato"

Il tecnico nerazzurro ha parlato dopo la sfida con l'Empoli. "C'è tanto da migliorare ma questa squadra ha dimostrato di avere molti margini"

PISA — Paolo Bianco guarda soprattutto alla prestazione e ai margini di crescita del suo Pisa dopo il passaggio del turno in Coppa Italia contro l’Empoli, arrivato ai calci di rigore. Il tecnico nerazzurro ha sottolineato gli aspetti positivi della prova, senza nascondere però gli errori sui quali sarà necessario intervenire in vista dell’inizio del campionato.

"C'è tanto da migliorare ma questa squadra ha dimostrato di avere molti margini e potenzialità. Oggi, come dimostra il campionato di Serie B, ci deve insegnare che non possiamo regalare niente come il gol subito. Veniamo da una retrocessione amara, c'è la preparazione da smaltire, ma la partita mi è piaciuta", ha detto Bianco.

Il tecnico si è poi soffermato sul reparto offensivo. "Moreo ha fatto una bellissima partita, non era facile anche con le trattenute. Sul mercato non dirò mai qualcosa su altri giocatori, parlo di quelli che ho. Meister ci ha fatto giocare bene e ha avuto anche una bella chance. Bisogna avere un attaccante con caratteristiche fisiche importanti nel mondo del calcio".

Indicazioni positive anche dal centrocampo, dove Leone è stato uno dei punti di riferimento della manovra nerazzurra. "Leone ha avuto l'uomo addosso per tutta la partita ma è stato intelligente a creare spazio agli altri. Per fortuna la squadra non è al 100%", ha aggiunto Bianco.

Inevitabile anche un passaggio sul mercato e sul nome di Petagna. L'allenatore ha però lasciato ogni valutazione alla società: "Su Petagna le trattative di mercato le gestisce il club. Ho la fortuna di avere una dirigenza e una proprietà che lavorano incessantemente".

Bianco ha poi rivolto lo sguardo all'esordio in campionato contro il Padova. "Ci sono tante squadre che si sono rinforzate. Penso che puntino a qualcosa di più della salvezza per ciò che hanno fatto sul mercato. Ora la testa è al campionato. Vogliamo partire forte".

Un pensiero anche per il pubblico dell'Arena, protagonista durante tutta la serata. "È stato molto bello veder cantare la Curva Nord per tutta la partita. Era importante passare il turno per regalare questa partita alla gente, ma a questa gara penseremo tra un mese".

Infine Bianco ha aperto alla possibilità di vedere contemporaneamente più giocatori offensivi e ha spiegato una delle scelte effettuate nel corso della gara. "Tramoni e Rao insieme? Certo, tutti potranno giocare. Perché ho tolto Leone? Avevo bisogno di Ferrah, che è anche un ottimo rigorista".