Il portavoce giornalista, mercoledì sera al Museo

Mercoledì 14 Ottobre alle 18 al Museo della Grafica la presentazione del volume dedicato al ruolo del portavoce e al rapporto tra stampa e istituzioni

PISA — Il rapporto tra giornalismo, politica e comunicazione istituzionale sarà al centro dell'incontro in programma mercoledì 14 Ottobre alle 18 al Museo della Grafica di Pisa. Sarà presentato "Il portavoce giornalista", il libro di Luca Fracassi dedicato a una professione che si muove ogni giorno tra istituzioni, redazioni e cittadini.

Il titolo completo del volume è "Il portavoce giornalista. Mestiere di confine nella comunicazione politica contemporanea". Il libro, pubblicato da Pacini Editore nella collana "Quaderni della Formazione", affronta compiti, responsabilità e profili deontologici di questa figura professionale.

Fracassi, giornalista professionista e dal 2018 portavoce del sindaco di Pisa, parte dalle esperienze maturate sul campo per analizzare come sia cambiato il lavoro con l'arrivo dei social network, della comunicazione politica sempre più immediata e, più recentemente, dell'intelligenza artificiale.

Al centro c'è soprattutto il confine tra il compito di rappresentare una figura politica e quello di mantenere gli strumenti e i principi propri del lavoro giornalistico. Il volume affronta il rapporto con le redazioni, la selezione delle notizie, la comunicazione nei momenti ordinari e nelle situazioni di crisi, attraverso esperienze dirette, casi di studio e riferimenti teorici.

La presentazione pisana si terrà al Museo della Grafica, a Palazzo Lanfranchi, e offrirà l'occasione per discutere di un ruolo diventato sempre più centrale nella comunicazione pubblica e politica contemporanea.