Piagge, 150 in assemblea contro campo e parcheggio

Dall'assemblea del 19 Agosto la richiesta al Comune: stop ai lavori, via il parcheggio e revisione del progetto. Lunedì 24 presidio al cantiere ore 7

PISA — Oltre 150 persone hanno partecipato nella serata di mercoledì 19 Agosto all’assemblea cittadina dedicata al progetto previsto nell’area delle Piagge. Al centro del confronto la realizzazione di un nuovo campo da basket con tribune e del parcheggio collegato, interventi sui quali residenti, associazioni ambientaliste e rappresentanti del mondo sportivo chiedono un cambio di rotta all’amministrazione comunale.

Dal confronto è emersa la richiesta di sospendere i lavori e aprire un tavolo pubblico con il Comune. I promotori contestano in particolare il percorso seguito fino a questo momento e tornano sull’incontro del 12 Agosto con l’amministrazione. Nel documento definiscono "blindato" l'appuntamento svolto in Sala Giunta, al quale sarebbe stato consentito l'accesso a dieci persone.

Sul tema è intervenuto anche ONDA – Organismo Nazionale Difesa Alberi: "Un confronto non è un monologo di propaganda. Il confronto è ascolto. La politica deve ritrovare la sua funzione d'origine: il governo della città attraverso la democrazia partecipata e il rispetto dei bisogni reali della cittadinanza".

Le contestazioni riguardano anche le caratteristiche dell'opera. Il progetto, secondo quanto riportato dall'assemblea, prevede un campo da basket con tribune per oltre 200 spettatori e un parcheggio. Per i contrari non si tratterebbe quindi di un semplice "campino di quartiere", ma di una struttura con un impatto da valutare anche sotto il profilo acustico e urbanistico, vista la vicinanza alle abitazioni.

Un altro nodo riguarda la collocazione dell'intervento, in un'area vicina ad altri due campi da basket di recente realizzazione. I cittadini sollevano inoltre il tema della tutela del Viale delle Piagge, del consumo di suolo e delle possibili conseguenze sul microclima e sulle alberature della zona.

Le richieste rivolte all'amministrazione sono la sospensione immediata degli interventi sul lotto interessato, lo stralcio definitivo del parcheggio, una revisione complessiva del progetto sportivo e la convocazione di un incontro pubblico con il sindaco e la Giunta. La mobilitazione proseguirà lunedì 24 Agosto, quando dalle 7 è stato annunciato un presidio davanti al cantiere.

"Un'opera pubblica imposta contro la volontà espressa della cittadinanza e priva di sostenibilità ecologica non rappresenta uno sviluppo per la città, ma una mera speculazione che impoverisce il valore ambientale di Pisa. Considerando le ricadute negative che il progetto avrebbe sulla salute dei cittadini delle vie limitrofe, ci stiamo anche interessando a recenti sentenze (sentenza del 30/05/2024. Nrg 12333/2023 tribunale di Torino) che hanno imposto ad altre amministrazioni comunali, di rivedere progetti già in essere".

La mobilitazione, quindi, prosegue con l'obiettivo dichiarato di ottenere un confronto prima che il progetto proceda ulteriormente. Per i partecipanti all'assemblea la questione non riguarda soltanto il campo da basket e il parcheggio, ma più in generale il futuro del verde pubblico nell'area delle Piagge.