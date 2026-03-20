"Sulla Cella 4 servono investimenti della Regione"

Sopralluogo del sindaco Conti a Marina di Pisa "Il Comune interviene ogni anno, occorre una presa di posizione chiara da parte della Regione"

PISA — Sopralluogo questa mattina del sindaco Michele Conti a Marina di Pisa per sollecitare gli interventi sulle opere di difesa della costa e sulle spiagge, in vista dell’avvio della stagione estiva. Nel corso della visita è stato fatto il punto sui lavori di sistemazione delle ghiaie, sulla manutenzione delle scogliere e sul completamento della cosiddetta “cella Milano”, che sarà terminata entro fine 2026. Entro il mese di maggio sarà inoltre conclusa la spianatura ordinaria delle ghiaie lungo la passeggiata, intervento che viene effettuato ogni anno per garantire sicurezza e fruibilità del litorale.

"Sulla difesa del litorale di Marina di Pisa bisogna distinguere bene i piani – ha dichiarato il sindaco Michele Conti – perché il Comune ogni anno fa la sua parte con interventi di manutenzione sulle spiagge e sulle scogliere, lavori che vengono cofinanziati al 50% con la Regione Toscana e che valgono complessivamente centinaia di migliaia di euro. Anche quest’anno stiamo intervenendo per arrivare pronti all’inizio della stagione con la sistemazione delle ghiaie entro maggio. Nei giorni scorsi abbiamo inoltre partecipato a un bando che consentirà di poter rafforzare la diga della Cella Milano all'inizio di Tirrenia, e nello stesso tempo verranno fatti lavori per il ripascimento di alcuni tratti delle dighe davanti al bagno Sardegna e nelle vicinanze".

Il sindaco ha poi richiamato l’attenzione sul tema della Cella 4, oggetto negli anni scorsi di mareggiate che hanno interessato la passeggiata a mare.

"Il tema della Cella 4, che rimane il grosso problema dell'abitato di Marina – ha aggiunto Conti – è diverso, perché lì parliamo di un grande intervento regionale, da oltre 10 milioni di euro, che è rimasto incompleto da anni. Un primo lotto, da circa 2 milioni e mezzo, è stato realizzato lo scorso anno, a ridosso delle ultime elezioni regionali. Ma per completare davvero la protezione servono i lotti successivi, a partire da quello da oltre 4 milioni di euro per il ripascimento. Oggi il progetto è definito, gli studi ci sono, ma mancano ancora le risorse della Regione per arrivare al completamento. E finché l’opera non viene finita, il sistema di difesa funziona solo in parte e le mareggiate continuano a creare problemi, come abbiamo visto anche negli ultimi mesi".

"Noi continueremo a fare la nostra parte ogni anno – ha concluso il Sindaco Conti – ma su quell’intervento ci vuole una presa di posizione chiara da parte della Regione, con un’accelerazione degli interventi e un investimento di risorse. L'intervento metterebbe finalmente in sicurezza l'abitato di Marina dagli eventi atmosferici e dalle grandi mareggiate, che determinano il trascinamento della ghiaia e dell'acqua. Noi come Amministrazione comunale proporremo nelle prossime settimane alla Regione Toscana di compartecipare con risorse nostre al rafforzamento ulteriore della diga esterna, ma chiediamo che la Regione faccia la propria parte con le risorse necessarie a chiudere questi lavori. Parliamo di un’opera strategica per la sicurezza del Litorale pisano e per la tutela di Marina di Pisa, che non può rimanere incompleta: è come lasciare aperto l’argine di un fiume e sperare che l’acqua non esca. Non credo che sia un modo di lavorare serio: quello che continua a succedere durante le mareggiate, lo sta dimostrando. Credo invece che il nostro litorale, il nostro territorio, la nostra Marina di Pisa, meritino più rispetto".