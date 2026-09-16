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Politica Mercoledì 16 Settembre 2026 ore 09:00

Ospedalino, Per Voi chiede certezze per i 26 posti

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La capogruppo Del Giudice vuole leggere l'accordo e conoscere durata, risorse e garanzie per i 26 posti dell'ospedale di comunità di Navacchio



CASCINA — La lista civica Per Voi torna a chiedere chiarimenti sul futuro dell’ospedale di comunità della Misericordia di Navacchio. Al centro ci sono i 26 posti di cure intermedie che, secondo l’accordo annunciato il 4 Agosto, sarebbero stati salvaguardati.

“Dopo gli annunci di Agosto, da oltre un mese non si parla più dei 26 posti di cure intermedie. E allora torniamo alla domanda che avevamo posto con la nostra interrogazione: quei posti sono davvero salvi?”, ha detto la capogruppo Bice Del Giudice.

La consigliera ha ricordato il rischio di chiusura a partire dal primo Luglio e le successive proroghe, inizialmente fino al 20 Luglio e poi fino al 6 Agosto. Il 4 Agosto era infine arrivato l’annuncio dell’accordo.

“Fu un’ottima notizia e lo dicemmo subito. Ma riteniamo legittimo sapere cosa preveda concretamente quell’accordo”, ha aggiunto Del Giudice.

Per Voi chiede di sapere se tutti i 26 posti siano confermati, per quanto tempo resteranno disponibili, quali risorse siano state stanziate e quali garanzie esistano per il futuro della struttura. La lista chiede inoltre di poter consultare il testo dell’accordo.

“Se quei 26 posti sono definitivamente salvi, saremo i primi a riconoscere il valore del risultato. Ma dopo mesi di incertezza i cittadini hanno diritto a informazioni complete e verificabili”, ha commentato la capogruppo.

“La politica, quando riguarda servizi essenziali e persone fragili, deve parlare attraverso gli atti, con chiarezza e senso di responsabilità”, ha concluso Del Giudice.

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