Cascina premia Massimo Dapporto

Dapporto riceverà il riconoscimento il 25 Ottobre nella Pieve di San Casciano, durante la quinta edizione del Premio Lungofiume di poesia e narrativa.

CASCINA — Sarà Massimo Dapporto a ricevere il Premio Città di Cascina alla Cultura 2026. Il riconoscimento sarà consegnato il prossimo 25 Ottobre nella Pieve di San Casciano, in occasione della cerimonia della quinta edizione del Premio Lungofiume – Poesia e Narrativa.

Attore di teatro, cinema e televisione, doppiatore e più recentemente anche scrittore, Dapporto sarà premiato per un percorso artistico lungo oltre cinquant'anni. Una carriera che si è intrecciata anche con il territorio pisano attraverso alcuni progetti realizzati negli ultimi anni.

"Un riconoscimento, condiviso con l'Amministrazione Comunale di Cascina - ha commentato il presidente dell’associazione Lungofiume Massimo Corevi - per il suo straordinario percorso artistico e per il prezioso contributo offerto alla cultura italiana, attraverso una carriera che da oltre cinquant'anni rappresenta un punto di riferimento per il teatro, il cinema, la televisione e da ultimo la letteratura. Per l’Associazione Lungofiume sarà un grande onore conferirgli, unitamente al sindaco Michelangelo Betti, questo riconoscimento, celebrando un artista di assoluto valore, che ha condiviso con noi importanti progetti culturali".

Il rapporto tra Dapporto e il territorio risale anche al 2019, quando fu protagonista del cortometraggio "Suggestioni e altri silenzi", girato alla Certosa di Calci con la regia dello stesso Corevi. Successivamente l'attore ha partecipato anche alle riprese dell'episodio pilota della serie televisiva "Il Visionario", realizzato in parte a Vicopisano, con la partecipazione straordinaria di Sandra Milo e ancora con Corevi alla regia.

"Sono felice e onorato del premio – queste le parole di Massimo Dapporto – e ringrazio Massimo Corevi, persona e professionista serio e affidabile, a cui mi lega un sentimento di stima e con cui è stato davvero un piacere lavorare".

Per Dapporto il riconoscimento di Cascina arriva in un periodo ricco di impegni. Dopo il ritorno al doppiaggio nei panni di Buzz Lightyear in "Toy Story 5", l'attore sarà nuovamente impegnato tra cinema e teatro.

"Tra ottobre e novembre sarò impegnato nelle riprese di un film per il cinema mentre nel 2027 concluderemo, tra Sicilia, Sardegna e Napoli, il tour teatrale dello spettacolo Pirandello Pulp, commedia scritta da Edoardo Erba con la regia di Gioele Dix. E poi, a breve, diventerò nonno. È il primo nipote e voglio godermi questo nuovo bellissimo ruolo".

Alla carriera di attore si è aggiunta nel frattempo anche la scrittura. Dapporto ha pubblicato "La Prefazione", volume composto da due racconti, "La prefazione" e "Senza rimpianti", costruiti attorno al tema del rapporto dell'uomo con il ricordo e con il tentativo di sottrarsi all'oblio.

"Dopo tanti anni di esami orali – ha ironizzato Dapporto - era l'ora di un esame scritto. E la bellezza della scrittura è stata davvero una sorpresa".

L'annuncio del Premio Città di Cascina arriva mentre prosegue anche l'organizzazione del Premio Internazionale Lungofiume. La presidenza, composta da Massimo Corevi, Marina Pratici e Filippo Del Gratta, ha prorogato al 24 Agosto il termine per partecipare. Sono già arrivati lavori da autori provenienti da diverse parti d'Italia.

I nomi di tutti i premiati saranno resi noti durante la cerimonia del 25 Ottobre a San Casciano. Il concorso prevede riconoscimenti fino a mille euro.