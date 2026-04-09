Schettini e "La Fisica che ci piace" a Teatro

Venerdì 17 Aprile alla Città del Teatro arriva la lezione-spettacolo del docente e divulgatore tra esperimenti, racconti e meraviglia scientifica

CASCINA — La fisica esce dall’aula e dai social per salire sul palco. Venerdì 17 Aprile, alle 21, la Città del Teatro ospita “La fisica che ci piace”, lo spettacolo con Vincenzo Schettini, docente e divulgatore diventato negli anni un volto molto seguito anche sui social.

L’appuntamento porta a Cascina una formula che unisce racconto, divulgazione e intrattenimento, trasformando il teatro in una grande aula aperta al pubblico. Al centro ci sarà una lezione-spettacolo costruita tra esperimenti dal vivo, riflessioni e collegamenti con la vita quotidiana.

Il successo di Schettini nasce proprio dalla capacità di rendere accessibile una materia spesso percepita come difficile. Laureato in Fisica e insegnante nelle scuole superiori, dal 2017 ha costruito un percorso molto seguito su Instagram, Facebook, YouTube e TikTok, diventando un punto di riferimento per studenti, insegnanti e famiglie.

Nel presentare l’evento, viene sottolineato come il suo stile diretto e coinvolgente abbia contribuito a cambiare il modo di raccontare la scienza, portandola fuori dai canali tradizionali e avvicinandola a un pubblico molto ampio.

Lo spettacolo punta proprio su questo: fare della fisica non solo una materia da studiare, ma anche uno strumento per guardare la realtà con occhi diversi. In scena, gli spettatori saranno accompagnati in un percorso tra curiosità, spiegazioni e stupore, in un equilibrio tra rigore e leggerezza.

L’evento è in programma alla Città del Teatro di Cascina, con prevendita attiva sia al botteghino che su Ticketone. Prevista anche una promozione speciale con biglietto ridotto a 20 euro per gli under 15.