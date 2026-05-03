Da Italgas a Centria, cambio gestore del servizio

Brenda Lodigiani: «Prima del successo ho ricevuto molti no. Fiera delle mie origini sinti, le giornate al campo erano le più spensierate della mia infanzia»

Completato il trasferimento della gestione nei 74 Comuni italiani, in Toscana tre province coinvolte

PROVINCIA DI PISA — Si è completato il primo Maggio il passaggio della gestione del servizio di distribuzione del gas da Italgas a Centria negli 8 ATEM aggiudicati all’ATI Plures–Estra–Centria. L’ultimo step ha riguardato 16 Comuni delle province di Frosinone e Campobasso e conclude un percorso avviato il primo Marzo.

L’operazione ha interessato complessivamente 74 Comuni in cinque regioni, Abruzzo, Lazio, Molise, Puglia e Toscana, ed è stata realizzata in tre fasi da Marzo a Maggio.

In Toscana l'operazione ha interessato la provincia di Grosseto nei Comuni di Pitigliano e Sorano, quella di Massa Carrara nei Comuni di Aulla, Bagnone, Filattiera, Montignoso, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, e le provincia di Pisa nei Comuni di Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Montopoli in Val d’Arno, Pomarance, Pontedera, Riparbella, Santa Maria a Monte, Volterra.