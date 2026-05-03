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Attualità Lunedì 04 Maggio 2026 ore 10:16

Da Italgas a Centria, cambio gestore del servizio

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Completato il trasferimento della gestione nei 74 Comuni italiani, in Toscana tre province coinvolte



PROVINCIA DI PISA — Si è completato il primo Maggio il passaggio della gestione del servizio di distribuzione del gas da Italgas a Centria negli 8 ATEM aggiudicati all’ATI Plures–Estra–Centria. L’ultimo step ha riguardato 16 Comuni delle province di Frosinone e Campobasso e conclude un percorso avviato il primo Marzo.

L’operazione ha interessato complessivamente 74 Comuni in cinque regioni, Abruzzo, Lazio, Molise, Puglia e Toscana, ed è stata realizzata in tre fasi da Marzo a Maggio.

In Toscana l'operazione ha interessato la provincia di Grosseto nei Comuni di Pitigliano e Sorano, quella di Massa Carrara nei Comuni di Aulla, Bagnone, Filattiera, Montignoso, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, e le provincia di Pisa nei Comuni di Casale Marittimo, Castellina Marittima, Guardistallo, Montecatini Val di Cecina, Montescudaio, Montopoli in Val d’Arno, Pomarance, Pontedera, Riparbella, Santa Maria a Monte, Volterra.

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