Piantati 1418 alberi nei quartieri di Pisa

Da Dicembre a fine Marzo nuovi alberi tra Porta a Lucca, Cisanello, Cittadella e Marina. Rimosse 25 piante malate o pericolanti

PISA — Proseguono a Pisa gli interventi per il rafforzamento del verde urbano con nuovi cantieri di piantumazione in diversi quartieri della città. Da Dicembre a fine Marzo sono stati messi a dimora complessivamente 1.418 nuovi alberi, mentre nello stesso periodo sono state rimosse 25 piante risultate malate o pericolanti.

Le operazioni sono in corso in varie aree cittadine, tra cui Porta a Lucca, il Parco Europa e il nuovo parco di via Pungilupo a Cisanello, il Parco della Cittadella e alcune piazze di Marina di Pisa.

"Sulle alberature a Pisa – spiega il sindaco Michele Conti - occorre fare chiarezza una volta per tutte e i numeri servono a questo: solo in questo inverno, da dicembre a fine marzo, abbiamo messo a dimora 1.418 nuovi alberi a fronte di 25 piante rimosse nello stesso periodo, che purtroppo risultavano, dalle indagini strumentali che il Comune esegue sulla base del protocollo siglato con il Dipartimento di Scienze Agrarie dell’Università di Pisa, malate o pericolanti. I numeri parlano da soli e non penso che ci sia bisogno di aggiungere altro per rispondere a chi in città porta avanti polemiche strumentali che non servono a niente".

Il primo cittadino ha sottolineato anche la strategia più ampia portata avanti negli ultimi anni sul patrimonio arboreo cittadino. "Pisa è una delle poche città in Italia – prosegue Conti - che sta lavorando con impegno e investimento di risorse per attuare un’opera di ampliamento del patrimonio arboreo cittadino, ma soprattutto una delle pochissime che lo fa attuando una seria azione di rinnovo arboreo, in modo da poter guardare con coraggio al futuro della città".

Secondo i dati diffusi dal Comune, il patrimonio di alberi presenti in città è cresciuto in maniera significativa negli ultimi anni. "Per quanto riguarda il patrimonio arboreo siamo potuti passare dai 18.221 alberi del 2018 ai 22.534 di aprile 2026. Per quanto riguarda invece il verde urbano presente a Pisa siamo passati dai 100 ettari del 2018 a 130 ettari del 2026, con un incremento di oltre 300mila metri quadrati di nuovi parchi, tra cui i più importanti Pungilupo e Cittadella, che saranno pronti entro la primavera-estate".

Gli interventi più rilevanti riguardano il Parco Europa, dove da Dicembre sono iniziati i lavori per la piantumazione di 130 alberi nell’ambito del secondo lotto dell’area verde. Al parco di Pungilupo, dopo i primi 500 alberi già collocati, tra Marzo e Aprile verranno messi a dimora altri mille esemplari.

Anche il nuovo parco urbano della Cittadella è interessato dalle operazioni con 45 alberi previsti entro la fine di Marzo, mentre altri interventi riguardano varie zone della città e del litorale.

Tra questi ci sono le piazze Gorgona, Sardegna, Baleari e Viviani a Marina di Pisa con 32 tamerici, l’area verde di via Belvedere a Tirrenia con 10 pini d’Aleppo e le aree verdi attrezzate di viale del Tirreno con nuove piantumazioni tra pioppi bianchi, platani, gelsi senza frutto e lecci.

Nuovi alberi sono previsti anche lungo via Giovanni Pisano a Porta a Lucca, dove verranno piantati 50 esemplari di Quercus robur “Fastigiata Koster”. Contestualmente sarà effettuato il trapianto di 50 esemplari di Ligustrum japonicum nell’area verde di via Falcone, dove verrà realizzato anche un nuovo impianto di irrigazione.