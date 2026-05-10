Sport Domenica 10 Maggio 2026 ore 16:00
Dalla Toscana alla Golden Nations League
Ci sono anche delle atlete toscane tra le convocate dalla nazionale femminile di sitting volley. Il torneo a Lipsia dal 15 al 17 Maggio
TOSCANA — Ci sono anche delle atlete toscane tra le convocate dalla nazionale femminile di sitting volley in vista della Golden Nations League che si disputerà a Lipsia, in Germania, da venerdì 15 a domenica 17 Maggio.
Dopo 5 ritiri preparatori, le azzurre campionesse d'Europa in carica, guidate dal direttore tecnico Pasquale D’Aniello sono pronte per affrontare la grande sfida internazionale.
Nella rosa delle convocate figurano diverse atlete della Dream Volley, campionesse della Coppa Italia femminile del 2025.
Le 10 atlete convocate sono Flavia Barigelli (Asd Astrolabio 2000 - In prestito a Dream Volley Pisa per la stagione in corso); Raffaela Battaglia (Villese Volley Villa S.G - In prestito a Dream Volley Pisa per la stagione in corso); Giulia Bellandi, Eva Ceccatelli, Sara Cirelli, Elisa Spediacci (Dream Volley Pisa); Silvia Biasi (Gis Volley Sacile); Anna Ceccon (Giocoparma); Roberta Pedrelli (Volley Club Cesena); Asia Sarzi Amadè (Energy Volley).
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