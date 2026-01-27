Dolore Moreo, ma stringe i denti, Tramoni, nessuna svolta Palermo

Jimmy Kimmel cita la famiglia di Pretti e si commuove: «Siete brave persone, non siete soli»

Moreo dolorante ma arruolabile: Gilardino lo avrà col Sassuolo. Maggiore minutaggio per i nuovi acquisti? Sempre fuori i lungodegenti.

PISA — Il Palermo continua a provarci per Matteo Tramoni, ma ad oggi la pista resta bloccata. Dopo il primo rifiuto del Pisa al prestito con obbligo da 5 milioni, dalla Sicilia è arrivata una nuova proposta che però non aumenta la cifra: cambia solo l’impostazione, con il passaggio a un acquisto a titolo definitivo.

Il punto è che, al momento, il Pisa non sembra avere intenzione di cedere il giocatore, cosa confermata anche in tarda nottata. E anche sul fronte Tramoni non si percepisce una spinta verso l’addio, nonostante quello che emergerebbe da Palermo: dopo i colloqui delle ultime ore, il quadro non va nella direzione del trasferimento. Tramoni non è convinto di cambiare aria adesso e sta lavorando regolarmente in gruppo in vista della partita col Sassuolo.

In questo contesto si inserisce anche il confronto diretto con Gilardino. L’allenatore ha parlato con il giocatore e gli ha ribadito fiducia e stima, confermando la volontà del club di tenerlo in nerazzurro per la seconda parte di stagione.

Il Pisa intanto è ormai già riparto da un paio di giorni da San Piero a Grado con la testa già alla sfida di sabato 31 Gennaio contro il Sassuolo. Dopo la notte di San Siro, Gilardino attende risposte dal campo e dalle condizioni dei suoi uomini chiave.

Il primo aggiornamento riguarda Stefano Moreo. L’attaccante è uscito malconcio dalla gara di Milano e in queste ore è dolorante, ma la sua presenza non sembra in discussione: ci sarà e punta a essere regolarmente a disposizione per il match dell’Arena. Resta in dubbio anche Semper.

Buone notizie, ancora una volta dopo ieri, anche per Meister. Il danese, dopo la botta rimediata nell’ultima partita, non desta ulteriori preoccupazioni: la situazione è stata monitorata e il giocatore pare già confermato per sabato. Gilardino lo considera dunque arruolabile e dentro le scelte per la gara col Sassuolo.

Per il resto, non ci sono particolari spiragli: i lungodegenti continueranno a restare fuori. Gli infortunati di lungo corso non rientrano nei piani per questa partita e lo staff proseguirà con il lavoro di recupero senza forzature, cercando di dare maggiore minutaggio ai nuovi acquisti.



