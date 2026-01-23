Formazione salva-bimbi negli asili

Il Rotary Club Pegaso Alumni ha promosso a Pisa un corso gratuito di primo soccorso e disostruzione pediatrica per nove insegnanti di due scuole

PISA — Nove insegnanti di due scuole pisane sono stati formati domenica 18 Gennaio grazie al progetto “Asili Sicuri”, un’iniziativa del Rotary Club Pegaso Alumni – Distretto 2071 – che ha riportato a Pisa un format già sperimentato lo scorso anno con successo.

"Le nostre scuole possono e devono diventare sempre più sicure. Per i bambini di oggi e per quelli che verranno", ha dichiarato il presidente del Rotary Pegaso Alumni, Gianmarco Torrigiani. L’attività, realizzata in collaborazione con l’azienda Camillo.Online, ha visto il coinvolgimento degli istruttori della società, specializzati nella formazione per il primo soccorso.

Il corso, ospitato negli spazi di Nest2hub a Ospedaletto, ha offerto una formazione teorica e pratica con manichini, focalizzata sulla disostruzione pediatrica. Un momento formativo pensato per fornire strumenti concreti a chi lavora a stretto contatto con i bambini.

"Se un bambino soffoca, abbiamo 60 secondi per intervenire. Non possiamo attendere l'arrivo dei soccorsi. Dobbiamo sapere cosa fare e come farlo. Per questo vogliamo dare il nostro contributo e abbiamo deciso di riproporre questo service. La sicurezza dei nostri bambini deve essere una priorità e auspichiamo che anche le istituzioni, nel tempo, possano fare la propria parte", ha aggiunto Torrigiani.

Presenti all’evento anche il sindaco di Pisa Michele Conti e il sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana Bernard Dika, che hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa.

Un ringraziamento particolare, da parte del Rotary, è andato al personale della scuola "Kids&Us" e della "Elizabeth English Academy" per l’adesione al progetto.