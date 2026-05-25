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Pisa Sporting Club Martedì 26 Maggio 2026 ore 07:30

Pisa, il tempo dei saluti, ora si guarda avanti

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Ieri a San Piero a Grado la squadra ha chiuso la stagione. Ora inizia il futuro, il primo passo è quello di decidere chi sarà il nuovo allenatore



PISA — Si è concluso il tempo dei saluti in casa Pisa. A San Piero a Grado è andato in scena il rompete le righe dopo una stagione da dimenticare. La giornata di ieri è stata anche l’ultima da allenatore del Pisa per Oscar Hiljemark. Nonostante il contratto fino al 2027, il tecnico sarà esonerato e c'è già una rosa di nomi pronta per sostituirlo. Da Marco Baroni passando per Fabio Pecchia, e ancora Alessio Dionisi e Ignazio Abate, come avevamo scritto nei giorni scorsi. 

Il primo addio ufficiale però ieri è stato quello di Marin che (lo potete leggere a questo link), ha salutato il popolo nerazzurro con una lunga lettera pubblicata sui social. Se ne va uno dei giocatori più rappresentativi dell’ultimo ciclo nerazzurro.

E' stata anche una giornata di curiosità perché la Lazio intanto, in panchina, ha deciso di puntare sull'ex allenatore del Pisa Gennaro Gattuso, vecchia conoscenza del pubblico pisano e protagonista della promozione in Serie B conquistata nel 2016.

Nel frattempo cinque giocatori del Pisa saranno impegnati con le rispettive Nazionali nella finestra internazionale di fine stagione. Michel Aebischer rappresenterà la Svizzera e riporterà un giocatore nerazzurro al Mondiale per la prima volta dai tempi di Klaus Berggreen con la Danimarca nel 1986.

Convocazione anche per Rafiu Durosinmi ed Ebenezer Akinsanmiro con la Nigeria, impegnata nella Unity Cup 2026 a Londra insieme a India, Giamaica e Zimbabwe. Rosen Bozhinov prenderà parte alle amichevoli della Bulgaria contro Montenegro e Moldavia, mentre Felipe Loyola sarà impegnato con il Cile nelle sfide contro Portogallo e Congo. Fuori invece Cuadrado, che alla fine è stato escluso dalla lista definitiva per i Mondiali della Colombia dopo la pre convocazione. 

Intanto prende forma anche il quadro della prossima Coppa Italia Frecciarossa 2026-2027. Il tabellone potrebbe regalare subito un derby toscano all’Arena Garibaldi, con il Pisa pronto ad affrontare l’Empoli nel primo turno eliminatorio. In caso di qualificazione, all’orizzonte potrebbe esserci addirittura una sfida contro la Fiorentina al Franchi, in un percorso che profuma già di derby e rivalità regionali.

Michele Bufalino
© Riproduzione riservata

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