La Giunta delibera il rendiconto sul bilancio 2025

La Giunta approva il consuntivo: avanzo a 144,7 milioni e risorse per investimenti. Conti, "servizi garantiti senza aumentare le tasse"

PISA — Conti in ordine e margini per nuovi interventi. La Giunta comunale ha approvato il rendiconto della gestione 2025, che sarà ora esaminato dal Consiglio comunale. Un passaggio che certifica, secondo l’amministrazione, la solidità finanziaria dell’ente e la continuità nei servizi offerti alla città.

"Il consuntivo 2025 conferma un dato chiaro – ha detto il sindaco Michele Conti –: il Comune di Pisa ha un bilancio sano, solido e virtuoso. L’avanzo di amministrazione cresce e questo non è un dato tecnico, ma il segnale concreto di una gestione attenta delle risorse pubbliche. Significa avere un tesoretto da poter reinvestire in opere pubbliche, manutenzioni, eventi e spese non ricorrenti, senza gravare sui cittadini".

Il risultato complessivo si attesta a 144,7 milioni di euro, in aumento rispetto agli anni precedenti, con una crescita costante che prosegue dal 2023. Sale anche la quota libera disponibile, che raggiunge i 21,2 milioni. Risorse che potranno essere utilizzate per interventi sul territorio.

"Abbiamo mantenuto standard elevati nei servizi – ha spiegato Conti – garantendo scuola, sociale, manutenzioni, sicurezza e funzionamento della macchina comunale, senza aumentare tasse e tariffe. È una scelta politica precisa che abbiamo confermato anche nel 2025, nonostante un contesto segnato da inflazione e aumento dei costi. A Pisa i servizi si mantengono e si migliorano, senza scaricare i costi sui cittadini".

Nel quadro generale, il sindaco ha evidenziato anche il tema della Tari, sottolineando come il suo andamento sia legato ai costi del servizio e a parametri stabiliti a livello sovracomunale. "Un discorso a parte merita la TARI, il cui andamento dipende dal Piano economico-finanziario del servizio redatto dall’Autorità di Ambito Toscana Costa e dall’applicazione del metodo tariffario ARERA".

Tra gli elementi positivi del bilancio anche la riduzione di alcuni fondi accantonati, che libera ulteriori risorse. "C’è poi un dato di cui vado particolarmente orgoglioso – ha aggiunto Conti: riguarda i 3,4 milioni di euro in più che potremo utilizzare grazie alla somma di due voci che hanno a che fare con la buona amministrazione: la riduzione del “fondo contenziosi” e del “fondo perdite società partecipate”".

Resta sotto controllo anche l’indebitamento complessivo, pari a 22,67 milioni di euro, con un livello pro capite considerato sostenibile. Migliora inoltre l’indicatore di tempestività dei pagamenti, che segna un anticipo medio rispetto alle scadenze.

"Nel dettaglio, il rendiconto evidenzia un risultato positivo – ha aggiunto Conti - che consente all’Ente di rafforzare la propria capacità di investimento, proseguendo nel percorso già avviato negli ultimi anni, caratterizzato da una forte attenzione alla sostenibilità finanziaria e alla programmazione. Tradotto in termini concreti significa trasformare risorse ferme in bilancio in interventi per la città".