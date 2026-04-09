Latitante tradita da un documento falso

Fermata in via di Pratale durante un controllo: su di lei un ordine di carcerazione. Tentò di eludere i controlli con un documento falso

PISA — Era ricercata da oltre due anni ed è stata fermata durante un controllo del territorio. I Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato una donna di 31 anni in via di Pratale.

La donna è stata intercettata nel corso di un normale servizio. Al momento dell’identificazione ha cercato di evitare i controlli mostrando una fotocopia di un documento di soggiorno spagnolo. I militari, insospettiti, hanno approfondito gli accertamenti, verificando che il documento era contraffatto.

Portata in caserma per il fotosegnalamento, è emersa la sua reale identità, risultata gravata da precedenti penali. A suo carico pendeva un ordine di carcerazione emesso a Marzo 2024 dalla Procura della Repubblica di Oristano.

La donna deve scontare una pena residua di 2 anni, 1 mese e 27 giorni di reclusione per reati commessi nel 2021 in Sardegna, tra cui furto aggravato, possesso ingiustificato di grimaldelli e chiavi alterate e porto di oggetti atti a offendere.

Oltre all’arresto, è stata denunciata a piede libero per falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità. Il documento falso è stato sequestrato e sarà depositato presso l’Ufficio Corpi di Reato.

Al termine delle procedure, su disposizione dell’autorità giudiziaria, la donna è stata trasferita nella Casa Circondariale di Pisa, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.