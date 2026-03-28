Ncc, ​all'aeroporto arrivano gli stalli

Toscana Aeroporti concede spazi dedicati agli operatori del noleggio con conducente. Confartigianato Ncc: "Più sicurezza e qualità per lo scalo"

PISA — All’aeroporto Galileo Galilei arrivano gli stalli riservati agli operatori Ncc (Noleggio con Conducente) per le operazioni di carico e scarico della clientela. Lo annuncia Confartigianato sottolineando come la decisione di Toscana Aeroporti, che ha accolto le istanze della categoria, segni "Un cambio di passo fondamentale per la logistica e l’accoglienza dello scalo pisano".

"Dopo tanti incontri, battaglie e proteste, siamo finalmente arrivati alla relazione tanto attesa da parte di Toscana Aeroporti - commenta Filippo Novi, presidente di Confartigianato Ncc Pisa - Questo è un risultato importante: i parcheggi dedicati garantiranno maggiore sicurezza all'utenza e un servizio di alta qualità. I passeggeri in arrivo potranno trovare le loro auto prenotate a pochi metri dagli arrivi, eliminando disagi e lunghe camminate".

Dopo i parcheggi dedicati alla Stazione di Pisa, Confartigianato Ncc definisce gli stalli all'aeroporto come "Un altro passo in avanti per la mobilità cittadina e turistica".