Petagna, Confente e Correia saranno tutti convocati

Dopo Petagna oggi Confente e Correia verranno ufficializzati. Vukovic va in prestito alla Juve Stabia, resta da sbloccare Pittarello tra i club.

PISA — Giornata intensa sul fronte del calciomercato per il Pisa. Nel pomeriggio di ieri è arrivata l’ufficialità di Andrea Petagna, mentre Alessandro Confente e Omar Correia hanno raggiunto la città per completare firme e ultimi passaggi burocratici. I due giocatori sono attesi all’annuncio ufficiale nella giornata di venerdì 21 Agosto e, insieme all’attaccante arrivato dal Monza, saranno già a disposizione di Paolo Bianco in vista dell’esordio in campionato contro il Padova.

L’operazione Petagna si è chiusa a condizioni più favorevoli rispetto a quelle emerse inizialmente. Idrissa Touré passa al Monza e il Pisa incassa 2,3 milioni di euro, ai quali si aggiunge il cartellino dell’attaccante classe 1995. Per il centrocampista tedesco si chiude così un ciclo durato cinque stagioni, mentre la società nerazzurra realizza una plusvalenza e contemporaneamente inserisce in rosa una prima punta di esperienza.

Petagna è stato ufficializzato a titolo definitivo dopo aver completato visite mediche e firma sul contratto. Per Bianco si tratta di un rinforzo importante nel reparto avanzato e soprattutto di un giocatore già conosciuto, allenato nella precedente esperienza al Monza.

Sono invece ormai agli ultimi dettagli le operazioni per Confente e Correia. Entrambi hanno superato le visite mediche a Bologna e sono arrivati a Pisa, raggiungendo le Officine Garibaldi per completare gli adempimenti necessari. L’accordo complessivo con la Juve Stabia si aggira intorno ai 4 milioni di euro e consegna al tecnico un nuovo portiere e un altro centrocampista.

L’asse con Castellammare di Stabia porterà anche a un movimento in uscita. Vukovic è infatti pronto a trasferirsi in prestito alla Juve Stabia. L’operazione è distinta dagli acquisti di Confente e Correia, ma si inserisce nella riorganizzazione del reparto portieri dopo l’arrivo dell’ex estremo difensore gialloblù.

Rimane invece ancora da risolvere il caso Filippo Pittarello. Il Catanzaro continua a chiedere 2,5 milioni di euro e non ha ancora accettato la proposta del Pisa, nonostante il club nerazzurro abbia aumentato l’offerta avvicinandosi alla valutazione fissata dal direttore sportivo Ciro Polito.

Dalla Calabria, però, sono arrivati due segnali importanti. Il Catanzaro ha acquistato Emanuele Pecorino dalla Juventus Next Gen e Pittarello non è stato convocato per la prima giornata di campionato. La volontà dell’attaccante appare ormai definita, ma resta da trovare l’accordo economico tra le società.

L’arrivo di Petagna consente adesso al Pisa di gestire la trattativa con maggiore calma. Non c’è più l’urgenza di consegnare immediatamente una prima punta a Bianco e resta inoltre da individuare una soluzione per Henrik Meister. La fiducia sulla possibile conclusione dell’affare Pittarello rimane, ma il club non intende prolungare il confronto senza limiti. Artistico e Adorante restano alternative prese in considerazione nel caso in cui lo stallo con il Catanzaro dovesse continuare.