"Scolmatore, serve un’intesa"

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Il presidente della Port Authority Benetti, “Basta sovrapposizioni, tavolo con MIT e Regione”. Dubbi su fondi Darsena Europa e tempi dell’opera

PISA — Un’infrastruttura ritenuta strategica, ma ancora ferma tra ipotesi e confronti istituzionali. Sul progetto del ponte mobile sullo Scolmatore interviene il presidente della Port Authority di Pisa Mirko Benetti, che richiama la necessità di un cambio di passo.

“Il dibattito di queste settimane sul nuovo ponte mobile sullo Scolmatore conferma, ancora una volta, ciò che la Port Authority di Pisa sostiene da tempo: si tratta di un’infrastruttura strategica per il sistema dei Navicelli, per il comparto della nautica, per il collegamento con il mare e più in generale per la competitività di un’intera filiera produttiva che rappresenta un’eccellenza del territorio”, ha dichiarato Benetti.

Secondo il presidente della Port Authority, però, è arrivato il momento di superare la fase delle dichiarazioni. “Proprio per questo, però, è necessario uscire definitivamente dalla stagione delle dichiarazioni e delle sovrapposizioni istituzionali. Un’opera di questa natura potrà essere realizzata solo se vi sarà una sinergia concreta, leale e operativa tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Toscana, con il coinvolgimento di tutti gli enti competenti in un percorso chiaro, condiviso e formalizzato”.

Nel mirino anche l’ipotesi di utilizzare parte delle risorse destinate alla Darsena Europa. “L’ipotesi di sottrarre 40 milioni di euro dalle risorse destinate alla Darsena Europa per destinarle al ponte, allo stato, non appare risolutiva. Non lo è per una ragione molto semplice: è già noto come, alla luce dell’incremento generale dei costi, il quadro economico della stessa Darsena Europa necessiti di coperture adeguate per il completamento dell’opera”.

Una scelta che, secondo la Port Authority, rischierebbe di indebolire entrambi i progetti. “Pensare quindi di spostare risorse da un’infrastruttura già sottoposta a tensioni finanziarie verso un’altra infrastruttura strategica rischia di indebolire entrambe, senza offrire una risposta strutturale al territorio”.

Altro nodo riguarda le competenze. “Vi è poi un ulteriore profilo che non può essere ignorato. Il ponte insiste su area demaniale statale e, proprio per questo, non si comprende come si possa realisticamente immaginare un percorso progettuale e realizzativo privo di una piena condivisione preventiva con il MIT”.

Da qui la proposta operativa. “In qualità di Presidente della Port Authority di Pisa, rinnovo quindi pubblicamente al Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani l’invito a partecipare, presso il Navicelli, a un tavolo operativo con tutti gli interlocutori istituzionali coinvolti: MIT, Regione, Autorità di Sistema Portuale, enti locali e soggetti tecnici competenti”.

Due le possibili date indicate. “A tal fine, si propongono sin da ora due date operative alternative per la convocazione del tavolo: lunedì 27 Aprile oppure, in subordine, lunedì 18 Maggio, al fine di pervenire in tempi certi alla definizione condivisa del percorso”.

L’obiettivo è arrivare a un accordo formale. “L’obiettivo deve essere uno solo: arrivare rapidamente alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa blindato, che definisca in modo puntuale competenze, risorse finanziarie, cronoprogramma e responsabilità attuative”.

"Il territorio non ha bisogno di una competizione tra livelli istituzionali. Ha bisogno di decisioni serie, di coperture certe e di tempi definiti”. Infine, la richiesta di accelerare. “Adesso serve un passo avanti concreto da parte di tutti. Perché il ponte non può più restare oggetto di discussione politica: deve diventare una priorità condivisa e finalmente cantierabile”.