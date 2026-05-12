Derby di Roma e Pisa-Napoli, il Tar non decide

Il Tar non decide sul derby Roma-Lazio e rimanda tutto a un confronto con l’Avvocatura dello Stato entro la serata di oggi

PISA — La situazione sugli orari della penultima giornata di Serie A resta ancora bloccata e anche Pisa-Napoli continua a vivere nell’incertezza. Nelle ultime ore il Tar del Lazio, chiamato a esprimersi sul ricorso presentato dalla Lega Serie A contro la decisione della Prefettura di Roma sul derby Lazio-Roma, non ha preso una decisione definitiva, invitando invece le parti a trovare una soluzione condivisa attraverso l’Avvocatura dello Stato.

Al centro della vicenda c’è la scelta della Prefettura capitolina di far disputare il derby lunedì 18 Maggio alle 20.45 per motivi di ordine pubblico, vista anche la concomitanza con la finale maschile degli Internazionali di tennis di Roma. La Lega Serie A aveva invece stabilito inizialmente la disputa della gara domenica 17 Maggio alle 12.30, presentando poi ricorso contro il provvedimento.

I giudici amministrativi hanno però preferito non pronunciarsi immediatamente sul caso, rimettendo la questione all’Avvocatura dello Stato e convocando un confronto tra Lega Serie A, Prefettura di Roma e Federazione Italiana Tennis e Padel per tentare una mediazione. Una decisione definitiva dovrebbe comunque arrivare entro la serata di oggi.

L’incertezza coinvolge direttamente anche Pisa-Napoli, dal momento che la sfida dell’Arena Garibaldi rientra nel gruppo delle partite legate alla corsa Champions League e deve quindi essere disputata in contemporanea con le altre gare interessate. Al momento l’orientamento resta quello di giocare lunedì sera alle 20.45, ma uno scenario definitivo ancora non esiste.

Sul tavolo resta anche l’ipotesi di uno slittamento della finale del torneo di tennis, anche se la questione non dipenderebbe direttamente dalla Fitp ma dall’ATP. Le partite del circuito infatti prevedono un orario “non prima di” e non un inizio rigidamente fissato come nel calcio.

Intanto tifosi e società restano in attesa di capire quando si giocherà davvero la penultima giornata di campionato, a pochi giorni da gare decisive sia per la corsa europea sia per la chiusura della stagione.