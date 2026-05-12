Pisa-Napoli torna alle 20,45 e la Lega va al Tar

La Prefettura si rifiuta di far giocare il derby di Roma e tutte le altre gare alle 12, così la Lega di Serie A ricorre al Tar. Si gioca di lunedì?

PISA — Prosegue il braccio di ferro sulla penultima giornata di Serie A e resta nel caos anche Pisa-Napoli. Al momento la sfida dell’Arena Garibaldi è confermata per lunedì 18 Maggio alle 20.45, nello stesso slot delle altre gare coinvolte nella corsa Champions League, dopo la decisione della Prefettura di Roma di rinviare il derby Roma-Lazio per motivi di sicurezza pubblica.

La Lega Serie A aveva provato a ottenere un nuovo cambio di programma proponendo di anticipare il derby romano a domenica alle 12, chiedendo anche di posticipare la finale degli Internazionali di tennis prevista al Foro Italico. L’ipotesi però è stata respinta.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, la Prefettura ha ritenuto la proposta impraticabile, lasciando quindi invariata la scelta di disputare Roma-Lazio lunedì sera. Una decisione che trascina automaticamente anche Pisa-Napoli e le altre sfide decisive per la qualificazione europea, visto l’obbligo di contemporaneità previsto dal regolamento.

La Lega Serie A ha quindi deciso di rivolgersi al Tar contro il provvedimento firmato dalla Prefettura di Roma. Il ricorso riguarda la modifica del calendario per ragioni legate all’ordine pubblico e alla gestione del grande afflusso di persone previsto nella zona del Foro Italico durante gli Internazionali BNL d’Italia.

Nella comunicazione ufficiale della Prefettura si parla di una scelta maturata dopo le valutazioni del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, soprattutto per evitare criticità legate alla mobilità e alla gestione contemporanea dei due eventi.

Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli. “Abbiamo accolto l’invito del ministro Piantedosi facendo il possibile, come Lega, per anticipare mezz’ora inizio del derby”, ha detto a Mediaset. Simonelli ha poi aggiunto: “A nostro avviso sarebbero comunque bastate due ore e mezzo per far uscire tutti dallo stadio ma il prefetto, a quanto pare, non crede che basti”.

Adesso si attende la decisione del Tar. Fino a quel momento Pisa-Napoli resta fissata per lunedì alle 20.45, ma il clima resta di totale incertezza a pochi giorni dalla gara.