Il Viminale potrebbe far slittare Pisa-Napoli

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La gara dei nerazzurri potrebbe cambiare orario dopo il vertice in Prefettura sul derby della Capitale e gli Internazionali di tennis

PISA — Potrebbe cambiare ancora il programma della prossima giornata di Serie A e, di conseguenza, anche l’orario di Pisa-Napoli. Nella giornata di ieri la Lega Serie A aveva fissato le partite delle squadre coinvolte nella corsa Champions tutte in contemporanea domenica alle 12.30, inserendo nello stesso blocco Roma-Lazio, Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma.

Una scelta legata proprio alla necessità di garantire la contemporaneità nelle ultime giornate di campionato, ma che si è scontrata con le indicazioni del Viminale. Il derby della Capitale, infatti, dovrebbe disputarsi a poche ore dalla finale maschile degli Internazionali d’Italia di tennis al Foro Italico, evento che richiamerà circa 20mila persone nell’area attorno allo stadio Olimpico.

Per questo motivo nelle prossime ore potrebbe arrivare una nuova modifica al calendario. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, oggi è previsto un vertice del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura a Roma per valutare eventuali spostamenti della sfida tra Roma e Lazio.

L’ipotesi principale sarebbe quella di rinviare il derby a lunedì, senza escludere però anche un possibile orario serale. Se la modifica dovesse essere confermata, a cascata cambierebbero anche gli orari delle altre gare coinvolte nella corsa Champions, compresa Pisa-Napoli.

Per il Pisa si tratterebbe quindi dell’ennesima attesa di una stagione segnata anche da continui cambi di programmazione, mentre il Napoli resta pienamente in corsa per un posto nella prossima Champions League e ha necessità di giocare in contemporanea con le dirette concorrenti.