Pisa-Napoli può slittare alle 12 di domenica

Il possibile anticipo del derby della capitale Roma-Lazio continua a bloccare orari e prevendita della sfida dell’Arena Garibaldi

PISA — Pisa-Napoli potrebbe giocarsi domenica 17 Maggio alle ore 12. È questa l’ipotesi che sta prendendo quota nelle ultime ore dopo le nuove valutazioni sul derby tra Roma e Lazio.

La Lega Serie A e la Prefettura della Capitale starebbero infatti lavorando alla possibilità di anticipare la stracittadina romana all’ora di pranzo per motivi di ordine pubblico, anche in considerazione della contemporaneità con la finale maschile degli Internazionali di tennis al Foro Italico.

Una decisione che avrebbe inevitabili conseguenze anche sul resto della penultima giornata di campionato, soprattutto per le partite che coinvolgono squadre ancora impegnate nella corsa Champions League. Tra queste c’è anche il Napoli, prossimo avversario del Pisa all’Arena Garibaldi.

La sfida dei nerazzurri resta quindi strettamente collegata agli incastri televisivi e alla necessità di garantire la contemporaneità delle gare decisive per l’Europa.

Intanto continua il clima di incertezza attorno alla partita. A quattro giorni dall’incontro non sono ancora stati ufficializzati né l’orario definitivo né l’apertura della prevendita dei biglietti.

La sensazione è che si voglia prima definire in modo definitivo il quadro relativo a Roma-Lazio e successivamente comunicare anche tutti gli altri orari ancora in sospeso.

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