Torna la Cena sul Ponte di Mezzo

Domenica 7 Giugno torna uno degli appuntamenti più suggestivi e di tendenza dell'anno che darà il via all'estate pisana.

PISA — Pisa torna a vivere uno dei suoi eventi più spettacolari: domenica 7 giugno dalle 19.30 va in scena la “Cena sul Ponte di Mezzo”, un appuntamento cult che segna una vera anteprima dell'estate pisana, giunto alla XIV edizione.

La Cena sul Ponte è organizzata da Confcommercio Pisa con i ristoratori di ConfRistoranti Confcommercio Pisa, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest - Terre di Pisa, il patrocinio e il contributo del Consiglio Regionale della Toscana, il patrocinio del Comune di Pisa e la collaborazione di Fipe-Confcommercio, del quotidiano La Nazione, Istituto Ipsar Giacomo Matteotti di Pisa, Associazione Cuochi Pisani, Fisar e Consorzio Vini Doc Terre di Pisa, inserita all'interno del cartellone Toscana Arcobaleno d’Estate 2026 della Regione Toscana insieme a Vetrina Toscana.

“Siamo orgogliosi che la Cena sul Ponte sia diventato uno degli eventi più importanti dell'estate pisana, un appuntamento iconico dove uniamo le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio a un luogo incredibilmente suggestivo come Ponte di Mezzo, grazie a tutti i ristoratori, gli sponsor e le istituzioni che ci permettono di dare vita a una serata magica” afferma il presidente di Confcommercio Pisa Stefano Maestri Accesi.

“Un appuntamento arrivato alla 14esima edizione grazie allo straordinario impegno di tutti i ristoratori partecipanti e dei cuochi pisani, voglio ringraziare uno ad uno tutti coloro che fanno diventare realtà questo evento ormai consolidato ma sempre emozionante, che quest'anno concluderà la Pisa Wine Week” le parole della presidente Fipe Confcommercio Pisa Daniela Petraglia.

“È veramente emozionante vedere la crescita di questa straordinaria iniziativa che si tiene in uno dei luoghi più belli di Pisa e che ci consente di godere di meraviglie come i tramonti sui Lungarni, capaci di superare ogni confine e incantare e ispirare Leopardi, Byron e Shelley. Uno spettacolo che la Cena sul Ponte permette di sposare con le eccellenze della nostra ristorazione” il commento dell'assessore al Turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini.

Partner dell'iniziativa il quotidiano La Nazione, rappresento dalla caposervizio della redazione di Pisa, Paola Zerboni: “Il Ponte di Mezzo rappresenta una finestra privilegiata sulla città, è simbolo e luogo di incontro per Pisa e i pisani e La Nazione è orgogliosa di essere partner di questa iniziativa veramente speciale, di raccontarla e di viverla”

“La Cena sul Ponte rappresenta uno degli eventi più identitari che apre idealmente il Giugno Pisano, capace di trasformare il cuore della città in una vetrina d’eccezione per le eccellenze del territorio. Come Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, abbiamo scelto di sostenere questa iniziativa perché crediamo fermamente nel valore della nostra ristorazione e nella capacità dei prodotti tipici di farsene ambasciatori. Il nostro impegno non si limita al patrocinio, ma si traduce in un supporto tangibile per garantire che una macchina organizzativa così complessa e suggestiva possa operare al meglio. Investire nel successo di questa kermesse significa valorizzare il lavoro dei nostri professionisti e offrire un'esperienza unica che rafforza l’attrattività della città, dimostrando ancora una volta quanto sia vincente la sinergia tra enti e associazioni di categoria” dichiara il presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest Valter Tamburini.

Un appuntamento originale e suggestivo, l'unico in grado di far vivere un'indimenticabile esperienza tra la brezza che soffia sull'Arno e i magici colori del tramonto. Una cena con protagonisti assoluti i piatti tipici della tradizione pisana, quest'anno declinati in un delizioso menù di terra: Antipasto – Tartelletta croccante con mousse di finocchiona e crumble di pane bianco all'olio extravergine; Primo – Scrigno dorato con fonduta di pecorino e pancetta croccante, velluto di pomodoro pisanello e porro fritto leggero; Secondo - Filetto di maialino alle erbe aromatiche con salsa agli agrumi, schiacciata di patate all'olio extravergine toscano e limone; Dolce – Tartufo gelato di ricotta pisana al profumo di miele e rosmarino accompagnato da vino passito. Acqua, vino, caffè.

Queste le prelibatezze preparate dagli chef della Trattoria La Tortuga, Ristorante Osteria L'Artilafo, Pastificio Pasta dè Miracoli, Osteria Sottosella – Country Club Boccadarno, Ristorante La Pergoletta, Osteria In Domo, Ristorante Poldino, Ristorante Ambra Nera e dell'Associazione Cuochi Pisani. Durante la cena sarà possibile degustare i vini del Consorzio Vini Doc Terre di Pisa.

Presenti alla conferenza stampa di presentazione il dirigente scolastico dell'Istituto Ipsar Giacomo Matteotti prof. Salvatore Caruso, il presidente e il consigliere dell'Associazione Cuochi Pisani, Rocco Fusaro e Giovanni Costanzino, il direttore artistico della rassegna Pisa Jazz Rebirth Francesco Mariotti, Alessio Cortonicchi (Responsabile Divisione Retail Banco Fiorentino), Francesco Brindasso (Direttore GrosMarket Pisa), Valeria Di Bartolomeo (DevItalia Telecomunicazioni), Paolo Ventura (Enegan Energy Partner), Gianluca Flammia (founder MeeM bracciali ispirazionali), Francesco Maglia (Gelateria Dolcemente) e Francesco Chini (Acqua&Caffè).

Per la XIV edizione la Cena sul Ponte vedrà l'apertura artistica della rassegna Pisa Jazz Rebirth. Ci sono tutti gli ingredienti per vivere una serata unica nel suo genere, che permette di gustare le eccellenze gastronomiche del territorio in una location mozzafiato.

Sarà possibile prenotare online il proprio posto alla pagina dedicata sul sito www.viverepisa.it. Info tel. 050/25196 – mail info@confcommerciopisa.it

La Cena sul Ponte è realizzata grazie al contributo degli sponsor: GrosMarket, Enegan Energy Partner, Banco Fiorentino, DevItalia Telecomunicazioni, Assicurazioni Generali - Agenzia di Pisa, Glou Glou, Top 5 Viaggi, LogObject, Relù – Soluzioni per l'abitare, MeeM Bracciali ispirazionali, Enoteca La Campigiana, Acqua Sorgente Tesorino, Gelateria Dolcemente e Acqua & Caffè Chini Francesco.