Circoscritto un focolaio di aviaria

Individuato in un piccolo allevamento familiare. Asl e Comune rassicurano: attivate tutte le misure, nessun rischio per la salute pubblica

SAN GIULIANO TERME — È stato circoscritto e risulta sotto controllo il focolaio di influenza aviaria individuato nelle ultime ore nel territorio comunale di San Giuliano Terme. La positività è emersa in un piccolo allevamento familiare, dopo la morte di alcuni polli e galline, a seguito dei campionamenti effettuati dai veterinari dell’Azienda USL Toscana nord ovest e analizzati dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana.

In base alle normative vigenti e in accordo con le autorità regionali e comunali, sono state attivate immediatamente tutte le procedure di biosicurezza previste per il contenimento dell’infezione e la tutela della salute pubblica. È stato disposto l’abbattimento degli avicoli presenti nell’allevamento interessato e sono in corso i controlli su tutte le strutture avicole presenti nel raggio di tre chilometri, mentre verifiche a campione saranno effettuate anche entro i dieci chilometri. Al momento non si registrano altri casi di contagio.

A scopo precauzionale, considerando che il rischio di trasmissione all’uomo è estremamente basso, sono stati posti sotto sorveglianza i componenti del nucleo familiare coinvolto. Asl e Comune hanno inoltre precisato che dal piccolo allevamento non sono uscite, nell’ultimo periodo, né uova né carne avicola, escludendo quindi rischi per la filiera alimentare.

“Stiamo seguendo l’evolversi della situazione con i medici responsabili della Asl – ha detto il sindaco Matteo Cecchelli – la situazione è al momento sotto controllo e non sono emersi motivi di preoccupazione per la salute pubblica. Continueranno nei prossimi giorni i monitoraggi degli allevamenti nella zona. In caso di decessi improvvisi di esemplari aviari raccomandiamo di segnalarlo. Ringrazio il personale Asl per il lavoro che sta facendo nell’interesse e nella cura della salute pubblica”.

Il Dipartimento della prevenzione dell’Azienda USL Toscana nord ovest, insieme al Dipartimento infermieristico, continuerà il monitoraggio costante. “Proseguiremo le attività di controllo in stretta collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale”, hanno sottolineato Massimo Boschi, responsabile della Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare di Pisa, e Antonio Gallo, responsabile della struttura di Igiene pubblica e nutrizione della Zona Pisana.