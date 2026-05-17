Nardella, "L'Unione Europea intervenga sul Faeta"

L'eurodeputato dem annuncia un'interrogazione alla Commissione per ottenere risorse europee, mentre arriva una mozione in Consiglio regionale

SAN GIULIANO TERME — Per il Monte Faeta deve scendere in campo l'Unione Europea. Ne è convinto l'eurodeputato del Partito Democratico nonché ex sindaco di Firenze Dario Nardella, che nella giornata di ieri, sabato 16 Maggio, ha svolto un sopralluogo nelle zone colpite dal recente incendio insieme al consigliere regionale Matteo Trapani e al sindaco Matteo Cecchelli.

Nardella, infatti, ha fatto riferimento al Fondo di solidarietà dell'Unione Europea per gli interventi di messa in sicurezza e ripristino dei territori colpiti da calamità naturali e incendi. "Ma anche Restore - ha specificato - il regolamento dell’Unione Europea che dedica risorse specifiche al risanamento degli ecosistemi".

"Per questo nei giorni scorsi ho presentato un’interrogazione prioritaria alla Commissione - ha aggiunto Nardella - è inteso, comunque, che se vi fossero le condizioni per attivare questo strumento, che è stato fondamentale in occasione delle alluvioni del 2023 in Emilia Romagna e Toscana, sarebbe comunque necessaria un richiesta da parte del Governo italiano".

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Trapani, che ha preannunciato pure una mozione in Consiglio regionale, che vede come primi firmatari anche i suoi colleghi Massimiliano Ghimenti e Antonio Mazzeo. Nel dettaglio, la mozione chiede alla Giunta di "attivarsi nei confronti del Governo perché siano celermente valutate le condizioni per il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale" e di prendere in considerazione la possibilità di un piano straordinario specifico sul territorio dei Monti Pisani colpiti dall’incendio consolidando il sistema regionale di antincendio boschivo". Inoltre, viene chiesto di valutare "la possibilità di destinare all’incendio del Monte Faeta l’avanzo di bilancio del consiglio regionale".

"Per noi adesso la priorità è avviare quanto prima gli interventi necessari per mettere in sicurezza i versanti montuosi colpiti dall’incendio - ha concluso il sindaco Cecchelli, accompagnato sul posto anche dai consiglieri di maggioranza Raffaele Matteoni e Andrea Garfagnini - per questo già da ieri sono iniziati i primi sopralluoghi, ma la possibilità di avere a disposizione le risorse necessarie nel più breve tempo possibile diventa determinante, dato che è necessario effettuare almeno gli interventi necessari prima del prossimo inverno".