Addio professor Santarelli, tra i fondatori di Toscana Oggi

Docente ordinario di Storia del diritto, ha insegnato per oltre trent'anni all'Università di Pisa. Ha ricevuto anche l'Ordine del Cherubino

FIRENZE — Se n'è andato all'età di 92 anni il professor Umberto Santarelli, originario di Firenze e a lungo un punto di riferimento nel mondo accademico, forense e del giornalismo.

Già sedicenne ha iniziato a collaborare con il periodico Il Vittorioso, edito da Azione Cattolica, avvicinandosi poi alla politica attorno alla figura dell'onorevole Nicola Pistelli, esponente del cattolicesimo democratico fiorentino. Dopodiché, conosciuto don Carlo Zaccaro, s'impegna nella redazione del Focolare, periodico dell'Opera Madonnina del Grappa.

Una volta diventato giornalista pubblicista, Santarelli non ha mai interrotto la sua attività finché le condizioni di salute glielo hanno consentito. Da Toscana Oggi, la testata della Conferenza episcopale toscana che ha contribuito a fondare, ha collaborato anche per giornali nazionali come Il Sole 24 Ore, L'Osservatore Romano e Avvenire.

Oltre all'impegno giornalistico, Santarelli è diventato anche professore ordinario di Storia del diritto nel 1971, insegnando tra Macerata, Modena e, infine, all'Università di Pisa, dov'è rimasto per più di trent'anni. Qui è stato anche preside della Facoltà di Giurisprudenza, del corso di laurea in Scienze giuridiche e direttore del Seminario giuridico. Una carriera arricchita dal conferimento dell'Ordine del Cherubino nel 1990 e del titolo di professore emerito. Infine, dal 1996 al 2007, è stato docente di ruolo all'Università Luiss "Guido Carli".

Il funerale sarà celebrato domani, lunedì 6 Luglio alle 16, nella Chiesa di San Francesco in Piazza Savonarola a Firenze.