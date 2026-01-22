Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 15:05 METEO:PISA11°  QuiNews.net
Qui News pisa, Cronaca, Sport, Notizie Locali pisa
Giovedì 22 Gennaio 2026
Tutti i titoli:
Toscana dei giovani, prima in Italia per attrattività Ripristini stradali, scatta l’interrogazione Al via l’Eurocarnevale musicale Maltempo, nuovo stop alle rate dei mutui
corriere tv
La Champions non regala. Tutti ai playoff (speriamo)
La Champions non regala. Tutti ai playoff (speriamo)

Attualità Giovedì 22 Gennaio 2026 ore 14:18

Toscana dei giovani, prima in Italia per attrattività

Condividi

La regione risulta la più attrattiva a livello nazionale secondo il rapporto del Cnel. Firenze prima, Siena e Pisa in top ten



TOSCANA — Toscana regina di attrattività per i giovani. A livello territoriale spicca Firenze, che risulta la provincia più attrattiva d’Italia per i giovani, ma nella top ten nazionale figurano anche Siena e Pisa. E' quanto emerge dall’ultimo report stilato dal Cnel, che colloca la regione davanti a Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Il rapporto utilizza l’Indice di Simmetria dei Flussi Migratori (Isfm), che misura il rapporto tra giovani in uscita e in entrata: più l’indice è basso, più un territorio è attrattivo. La Toscana registra un valore pari a 5, il migliore in Italia.

Negli ultimi quindici anni, tra il 2011 e il 2024, la Toscana ha registrato un saldo migratorio positivo di circa 14mila giovani under 34, diventando la regione con il miglior rapporto tra partenze e arrivi dall’estero a pari merito con il Lazio. Un risultato che, secondo lo studio, vale oltre 5 miliardi di euro in termini di capitale umano: 12 miliardi generati dagli ingressi da altre regioni e dall’estero, contro 7 miliardi di valore perso per le uscite.

“È un dato strutturale – afferma Filippo Gruni, vicepresidente di Confcommercio Pistoia e Prato e vicepresidente nazionale del Gruppo Giovani Confcommercio– che racconta una combinazione rara nel panorama nazionale: pochi giovani che lasciano la regione, molti che arrivano, soprattutto dall’estero e con profili qualificati. Questo significa più competenze, più innovazione, più consumi e più vitalità per il tessuto economico locale”.

A livello territoriale, come detto, spicca Firenze: al capoluogo toscano va infatti lo scettro di provincia più attrattiva d’Italia per i giovani con un Isfm di 2,48, migliore persino di Milano e Roma. Tra le prime 10 città italiane per attrattività giovanile figurano anche Siena e Pisa.

“Questi risultati – conclude Gruni – indicano una direzione chiara anche per le politiche locali: servizi, mobilità, casa, formazione, spazi per l’innovazione, vita culturale e opportunità di lavoro qualificato non sono costi, ma investimenti ad altissimo rendimento. Dove i giovani scelgono di vivere e restare, crescono anche le imprese, il commercio e la qualità dell’economia. La Toscana lo dimostra, e territori come Pistoia e Prato devono continuare a puntare senza esitazione su questa strada".

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
ChiantiBanca e la società nerazzurra presenteranno una nuova partnership per il centro sportivo di Gagno in una conferenza stampa dedicata
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Nicola Belcari

new
Franco Cambi

SORRIDENDO

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Attualità

Toscana dei giovani, prima in Italia per attrattività

Politica

Ripristini stradali, scatta l’interrogazione

Attualità

Al via l’Eurocarnevale musicale

Attualità

Maltempo, nuovo stop alle rate dei mutui