Toscana dei giovani, prima in Italia per attrattività

La regione risulta la più attrattiva a livello nazionale secondo il rapporto del Cnel. Firenze prima, Siena e Pisa in top ten

TOSCANA — Toscana regina di attrattività per i giovani. A livello territoriale spicca Firenze, che risulta la provincia più attrattiva d’Italia per i giovani, ma nella top ten nazionale figurano anche Siena e Pisa. E' quanto emerge dall’ultimo report stilato dal Cnel, che colloca la regione davanti a Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Il rapporto utilizza l’Indice di Simmetria dei Flussi Migratori (Isfm), che misura il rapporto tra giovani in uscita e in entrata: più l’indice è basso, più un territorio è attrattivo. La Toscana registra un valore pari a 5, il migliore in Italia.

Negli ultimi quindici anni, tra il 2011 e il 2024, la Toscana ha registrato un saldo migratorio positivo di circa 14mila giovani under 34, diventando la regione con il miglior rapporto tra partenze e arrivi dall’estero a pari merito con il Lazio. Un risultato che, secondo lo studio, vale oltre 5 miliardi di euro in termini di capitale umano: 12 miliardi generati dagli ingressi da altre regioni e dall’estero, contro 7 miliardi di valore perso per le uscite.

“È un dato strutturale – afferma Filippo Gruni, vicepresidente di Confcommercio Pistoia e Prato e vicepresidente nazionale del Gruppo Giovani Confcommercio– che racconta una combinazione rara nel panorama nazionale: pochi giovani che lasciano la regione, molti che arrivano, soprattutto dall’estero e con profili qualificati. Questo significa più competenze, più innovazione, più consumi e più vitalità per il tessuto economico locale”.

A livello territoriale, come detto, spicca Firenze: al capoluogo toscano va infatti lo scettro di provincia più attrattiva d’Italia per i giovani con un Isfm di 2,48, migliore persino di Milano e Roma. Tra le prime 10 città italiane per attrattività giovanile figurano anche Siena e Pisa.

“Questi risultati – conclude Gruni – indicano una direzione chiara anche per le politiche locali: servizi, mobilità, casa, formazione, spazi per l’innovazione, vita culturale e opportunità di lavoro qualificato non sono costi, ma investimenti ad altissimo rendimento. Dove i giovani scelgono di vivere e restare, crescono anche le imprese, il commercio e la qualità dell’economia. La Toscana lo dimostra, e territori come Pistoia e Prato devono continuare a puntare senza esitazione su questa strada".