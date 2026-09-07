Pisano in finale per il miglior pizzaiolo d'Italia

Antonio Del Galdo rappresenterà la Toscana all’ultimo atto della Pizza Bit Competition.

PISA — La Toscana sarà rappresentata alla finale della quarta edizione della Pizza Bit Competition da Antonio Del Galdo, anima della Pizzeria Zio Tony di Calci, nel Pisano. Il suo percorso, costruito sulla qualità delle farine, sulle corrette maturazioni e sulla valorizzazione della pizza contemporanea, gli ha permesso di conquistare un posto tra i nove finalisti del concorso nazionale ideato da Molino Dallagiovanna.

La finale si svolgerà sabato 12 settembre 2026 nella sede di Molino Dallagiovanna a Gragnano Trebbiense, in provincia di Piacenza, nell’ambito della Festa dei Granai. Una giornata che celebra il raccolto, la filiera cerealicola e il profondo legame dell’azienda con il territorio e che vedrà anche il conferimento del Premio Chicco d’Oro.

Antonio Del Galdo arriva all’appuntamento conclusivo dopo un percorso di selezione durato oltre un anno e articolato in nove gare regionali e successive semifinali nelle località balneari italiane. La sfida finale vedrà i nove professionisti impegnati nella preparazione della pizza Margherita: venti minuti per esprimere al meglio tecnica, equilibrio, gestione dell’impasto, cottura e capacità di valorizzare ingredienti essenziali.

Il vincitore sarà inoltre nominato Dallagiovanna Pizza Ambassador 2027-2028, diventando parte del team che rappresenterà Molino Dallagiovanna nelle manifestazioni, negli eventi e nelle attività di formazione in Italia e all’estero.