Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 20:00 METEO:PISA23°33°  QuiNews.net
Qui News pisa, Cronaca, Sport, Notizie Locali pisa
Lunedì 07 Settembre 2026
Tutti i titoli:
Bozhinov è stato dimesso dall'ospedale, in serata sarà a Pisa Pisano in finale per il miglior pizzaiolo d'Italia Patto del Cherubino, accordo tra Ateneo e farmacie Medici ed eccellenze "in fuga", l'Aoup replica alle critiche
corriere tv
Belgrado, migliaia di serbi rendono omaggio alla salma di Mladic
Belgrado, migliaia di serbi rendono omaggio alla salma di Mladic

Attualità Lunedì 07 Settembre 2026 ore 19:43

Pisano in finale per il miglior pizzaiolo d'Italia

Condividi

Antonio Del Galdo rappresenterà la Toscana all’ultimo atto della Pizza Bit Competition.



PISA — La Toscana sarà rappresentata alla finale della quarta edizione della Pizza Bit Competition da Antonio Del Galdo, anima della Pizzeria Zio Tony di Calci, nel Pisano. Il suo percorso, costruito sulla qualità delle farine, sulle corrette maturazioni e sulla valorizzazione della pizza contemporanea, gli ha permesso di conquistare un posto tra i nove finalisti del concorso nazionale ideato da Molino Dallagiovanna.

La finale si svolgerà sabato 12 settembre 2026 nella sede di Molino Dallagiovanna a Gragnano Trebbiense, in provincia di Piacenza, nell’ambito della Festa dei Granai. Una giornata che celebra il raccolto, la filiera cerealicola e il profondo legame dell’azienda con il territorio e che vedrà anche il conferimento del Premio Chicco d’Oro.

Antonio Del Galdo arriva all’appuntamento conclusivo dopo un percorso di selezione durato oltre un anno e articolato in nove gare regionali e successive semifinali nelle località balneari italiane. La sfida finale vedrà i nove professionisti impegnati nella preparazione della pizza Margherita: venti minuti per esprimere al meglio tecnica, equilibrio, gestione dell’impasto, cottura e capacità di valorizzare ingredienti essenziali.

Il vincitore sarà inoltre nominato Dallagiovanna Pizza Ambassador 2027-2028, diventando parte del team che rappresenterà Molino Dallagiovanna nelle manifestazioni, negli eventi e nelle attività di formazione in Italia e all’estero.

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Durante Juve Stabia-Pisa il difensore nerazzurro è caduto a terra ed è rimasto immobile. Confermata crisi di disidratazione. Il calciatore sta bene
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Marco Celati

new
Franco Cambi

RACCONTI DELLA DOMENICA

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Pisa Sporting Club

Bozhinov è stato dimesso dall'ospedale, in serata sarà a Pisa

Attualità

Pisano in finale per il miglior pizzaiolo d'Italia

Attualità

Patto del Cherubino, accordo tra Ateneo e farmacie

Attualità

Medici ed eccellenze "in fuga", l'Aoup replica alle critiche