Scuola, fredda sorpresa al rientro dalle vacanze

Aule gelide in alcuni istituti superiori. Il presidente della Provincia, "siamo intevenuti subito con le riparazioni ma abbiamo margini ristretti"

PONTEDERA — Rientro a scuola gelido per gli studenti di alcuni istituti superiori di Pontedera ma anche di Pisa, dove nelle prime due mattine di ripresa delle lezioni, la temperatura di qualche aula raggiungeva a malapena i 9 gradi a causa del malfunzionamento dell'impianto di riscaldamento.

E' successo all'Iti Marconi nella città della Vespa ma pure al Liceo Carducci di Pisa. “La bassa temperatura esterna – ha spiegato il dirigente scolastico dell'Iti e del dell'Itcg Fermi Luigi Vittipaldi – e lo stop dell'impianto durante le vacanze non hanno di fatto aiutato. Per fortuna non si è trattato un problema complesso. Le caldaie erano funzionanti, ad essere bloccata era qualche valvola che causava aria all'interno del circuito”. Così diverse classi sono state spostate in luoghi dove i termosifoni funzionavano regolarmente, mentre altri studenti hanno ovviato con sciarpone e guanti. “Quando ci è arrivata la segnalazione – ha aggiunto il preside - abbiamo immediatamente trovato una soluzione e allo stesso tempo allertato la ditta di riferimento che ha preso in carico la situazione ripristinando il servizio il prima possibile”. Criticità più importanti si sono invece verificate al Carducci.

“Ci scusiamo con studenti e studentesse oltre che con le comunità scolastiche interessate per i disagi. Ovviamente con la nostra struttura tecnica – ha confermato il presidente della Provincia Massimiliano Angori - siamo intervenuti appena avvisati, cercando di mettere in piedi dove possibile la riparazione o dove abbiamo l'immobile in affitto, elaborando alcune soluzioni di spostamento aule per garantire lezioni in locali idoneamente riscaldati. Si è trattata indubbiamente di una ondata di freddo intenso sulla nostra Regione, ma è anche un dato di fatto che come Provincia, avendo margini ristretti di risorse economiche e anche di risorse di personale, ci troviamo spesso e volentieri a mettere toppe più che a poter programmare una progettazione adeguata e soprattutto la realizzazione di nuovi impianti in un patrimonio di immobili scolastici che comunque è piuttosto datato”. E anche per questo motivo nel corso della seduta del Consiglio provinciale del 16 Dicembre la maggioranza ha presentato un ordine del giorno ad hoc per chiedere al Governo lo stanziamento adeguato di fondi per l'edilizia scolastica provinciale. “Ci siamo fatti portavoce – ha aggiunto il presidente - di questa iniziativa pure all'Unione delle Province di Italia sezione Toscana affinché diventi un'azione condivisa anche dagli altri enti per arrivare con una voce forte e diffusa proprio al Governo italiano".

Il Liceo Carducci

A lanciare l'allarme per le aule fredde, per le strutture scolastiche obsolete e per una manutenzione insufficiente anche Christian Nannipieri, responsabile di Gioventù Nazionale Pontedera e Simone Fabbrini, presidente provinciale di Azione Studentesca.“Come ogni inverno, anche quest’anno le scuole del nostro territorio si sono fatte trovare impreparate ad affrontare le basse temperature. È inaccettabile – hanno concluso - che situazioni di questo tipo continuino a ripetersi, con inevitabili conseguenze sul diritto allo studio”.