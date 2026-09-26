Si cammina o si corre per pulire il Monte

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Puliamo Il Mondo torna con una grande giornata diffusa, aperta a tutti, grandi e piccini. Il cuore dell’iniziativa sarà a Uliveto Terme

VICOPISANO — Dopo il primo appuntamento con le bambine e i bambini delle classi quinte delle due scuole primarie del territorio comunale di Vicopisano, che hanno partecipato insieme al sindaco Matteo Ferrucci, alla vicesindaca con delega all’ambiente, Fabiola Franchi, e all’assessore con delega al ciclo dei rifiuti, Juri Filippi, Puliamo Il Mondo continua domenica 27 Settembre con una grande giornata diffusa, aperta a tutte e tutti.

Il cuore dell’iniziativa sarà a Uliveto Terme, tra la pista ciclopedonale F.lli Sighieri e via Simone Redini, dove sarà presente lo stand dell'associazione VicoVerde, associazione da sempre attiva e instancabile nella tutela e nella pulizia e nella loro promozione, con i suoi volontari e tante sorprese.

Anche quest’anno Puliamo il Mondo si unisce poi alla storica marcia ludico-motoria non competitiva “Da qui a lassù”, organizzata da 43 anni dalla Podistica Ulivetese e capace di richiamare centinaia di partecipanti lungo gli splendidi percorsi che da Uliveto Terme salgono verso il Monte Pisano, con vari itinerari adatti a tutti.

Le iscrizioni alla marcia saranno aperte dalle 7,30 alle 8,30. Dopo l’iscrizione, per chi vuole sarà possibile passare dallo stand di VicoVerde e ritirare il materiale necessario per raccogliere i rifiuti lungo il percorso.

Un’occasione speciale per unire il benessere personale alla cura dell’ambiente: si potrà camminare o correre, ammirare panorami meravigliosi e, nello stesso tempo, compiere un gesto concreto e importante per il Monte Pisano.

Lungo il tragitto saranno presenti anche alcuni punti sorpresa di VicoVerde, con particolari rifiuti speciali da individuare e raccogliere: chi li troverà potrà ricevere gustosi premi. Un modo divertente per coinvolgere persone di ogni età, comprese le bambine e i bambini, che durante queste iniziative sono sempre tra i partecipanti più attenti.

L’iniziativa è realizzata con la collaborazione di VicoVerde, Comune, Circolo Legambiente Pisa, Podistica Ulivetese e Comitato Unicef Pisa. La giornata avrà, infatti, anche un importante valore solidale. Allo stand di VicoVerde sarà presente il Comitato Unicef di Pisa: con un’offerta di 15 euro sarà possibile ricevere una piantina di olivo contribuendo a sostenere il programma “Bambini nelle emergenze”. Un olivo da far crescere, un territorio da proteggere e un aiuto destinato a chi ne ha più bisogno: tre gesti uniti dallo stesso desiderio di futuro.



Puliamo il Mondo coinvolgerà, oltre a Uliveto Terme anche altre frazioni grazie alla disponibilità delle associazioni locali. A Lugnano, alle 9 il ritrovo è in piazza Vittorio Veneto con i volontari del Magistrato del Palio de' Ciui e Cucigliana, alle 9,30, ritrovo al parco giochi di via Deledda con l’associazione Cucigliana c'è.

Anche in questi casi sarà possibile unirsi ai gruppi e partecipare alla pulizia delle rispettive zone.

Chi parttecipa potrà scattare foto e inviarle a info@vicoverde.it. Le immagini saranno raccolte e pubblicate insieme a quelle dei diversi gruppi.