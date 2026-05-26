Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 13:00 METEO:PISA17°30°  QuiNews.net
Qui News pisa, Cronaca, Sport, Notizie Locali pisa
Mercoledì 27 Maggio 2026
Tutti i titoli:
Al Sant'Anna si spiega la patrimoniale L'Alma Pisarum Choir vola al Dolomiti Fantasy Bandiere Verdi a 11 spiagge a misura di bambino Il campo estivo per conoscere l'Università
corriere tv
Robert F. Kennedy Jr cattura due serpenti a mani nude e viene morso: il video
Robert F. Kennedy Jr cattura due serpenti a mani nude e viene morso: il video

Attualità Mercoledì 27 Maggio 2026 ore 12:25

L'Alma Pisarum Choir vola al Dolomiti Fantasy

Condividi

Dalla Toscana al Veneto nel segno della musica e per sancire il gemellaggio con il Coro Polifonico Trichiana guidato da Stefano Bittante



BORGO VALBELLUNA — Un ponte culturale e musicale unirà la Toscana e il Veneto sotto il segno della coralità e del fumetto. Sabato 30 Maggio alle 19:30, l'Alma Pisarum Choir, ensemble laico e comunitario diretto da Alessio Niccolai, salirà sul palco del festival "Dolomiti Fantasy" a Trichiana, nel comune di Borgo Valbelluna.

L'evento sancirà il gemellaggio con il Coro Polifonico Trichiana, guidato da Stefano Bittante. Il contatto tra le due realtà, entrambe associate a Feniarco, è nato lo scorso Luglio grazie all'accoglienza condivisa delle tappe italiane del coro ungherese Pro Musica Girls’ Choir.

L'ensemble pisano proporrà un repertorio di colonne sonore e classici pop-rock arrangiati per coro Satb. Ad arricchire la performance sarà la nota attrice e performer pisana Daniela Bertini, dell'associazione Il Gabbiano, che curerà le letture del consolidato format In.Di.Vo, ovvero "Incontri di Voci", riadattato per l'occasione in chiave "Comics".

Il coro viaggerà anche come ambasciatore istituzionale: consegnerà infatti alla formazione veneta una pergamena del Comune di Pisa, con l'invito ufficiale a visitare la città della Torre, supportata da una lettera della Provincia.

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Tutte le preferenze lista per lista. Il Pd la fa da padrona con 10 consiglieri. Fuori Casa Riformista, opposizione divisa tra centrodestra e civiche
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Pierantonio Pardi

new
Franco Cambi

LE PREGIATE PENNE

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Attualità

Al Sant'Anna si spiega la patrimoniale

Attualità

L'Alma Pisarum Choir vola al Dolomiti Fantasy

Attualità

Bandiere Verdi a 11 spiagge a misura di bambino

Attualità

Il campo estivo per conoscere l'Università