L'Alma Pisarum Choir vola al Dolomiti Fantasy

Dalla Toscana al Veneto nel segno della musica e per sancire il gemellaggio con il Coro Polifonico Trichiana guidato da Stefano Bittante

BORGO VALBELLUNA — Un ponte culturale e musicale unirà la Toscana e il Veneto sotto il segno della coralità e del fumetto. Sabato 30 Maggio alle 19:30, l'Alma Pisarum Choir, ensemble laico e comunitario diretto da Alessio Niccolai, salirà sul palco del festival "Dolomiti Fantasy" a Trichiana, nel comune di Borgo Valbelluna.

L'evento sancirà il gemellaggio con il Coro Polifonico Trichiana, guidato da Stefano Bittante. Il contatto tra le due realtà, entrambe associate a Feniarco, è nato lo scorso Luglio grazie all'accoglienza condivisa delle tappe italiane del coro ungherese Pro Musica Girls’ Choir.

L'ensemble pisano proporrà un repertorio di colonne sonore e classici pop-rock arrangiati per coro Satb. Ad arricchire la performance sarà la nota attrice e performer pisana Daniela Bertini, dell'associazione Il Gabbiano, che curerà le letture del consolidato format In.Di.Vo, ovvero "Incontri di Voci", riadattato per l'occasione in chiave "Comics".

Il coro viaggerà anche come ambasciatore istituzionale: consegnerà infatti alla formazione veneta una pergamena del Comune di Pisa, con l'invito ufficiale a visitare la città della Torre, supportata da una lettera della Provincia.