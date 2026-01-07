Questo sito contribuisce alla audience di 
Mercoledì 07 Gennaio 2026
Corso professionale gratuito al Polo Tecnologico
Margherite e rose bianche per Chiara Costanzo al liceo Moreschi: il biglietto «Riposa in pace» e il dolore della comunità scolastica

Attualità Mercoledì 07 Gennaio 2026 ore 12:30

Corso professionale gratuito al Polo Tecnologico

Parte Presence Catalyst, percorso di 50 ore rivolto ai giovani tra 18 e 34 anni che non studiano e non lavorano per orientarsi nel mondo professionale



CASCINA — Un’opportunità concreta per chi è in cerca di una direzione professionale prende forma al Polo Tecnologico di Navacchio. Sta per partire Presence Catalyst, un corso gratuito rivolto a giovani tra i 18 e i 34 anni che attualmente non studiano e non lavorano, pensato per accompagnarli nella costruzione del proprio percorso personale e lavorativo.

Il progetto si rivolge a ragazze e ragazzi che si trovano in una fase di stallo o di incertezza e propone un percorso esperienziale di 50 ore. L’obiettivo è rafforzare la consapevolezza di sé e la capacità di stare nei contesti professionali, lavorando su comunicazione, relazioni e sviluppo delle soft skills. Il corso unisce strumenti pratici e momenti di crescita personale, aiutando i partecipanti a riconoscere e valorizzare i propri talenti.

Presence Catalyst è stato pensato come uno spazio di lavoro su sé stessi e sulle proprie potenzialità, con l’intento di fornire competenze utili ad affrontare con maggiore efficacia il mondo del lavoro e le dinamiche relazionali che lo caratterizzano. Il percorso punta a offrire strumenti concreti per migliorare la presenza personale e professionale, favorendo un approccio più consapevole alle scelte future.

Il corso si svolgerà al Polo Tecnologico di Navacchio e rappresenta una delle iniziative dedicate ai giovani del territorio che cercano occasioni di orientamento e crescita.

