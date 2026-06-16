Delca, parla Del Giudice, "vicenda non nasce oggi"

La capogruppo di Per Voi interviene dopo il rogo e le proteste a Vicopisano, "Cascina faccia la sua parte sul fronte sicurezza"

CASCINA — L'incendio che ha colpito la Delca Energy di Vicopisano fa discutere ancora, anche nei territori limitrofi e, in particolare, da Cacsina. Dopo le manifestazioni e le richieste di chiarimento arrivate da cittadini e lavoratori, la lista civica Per Voi interviene sulla vicenda chiedendo trasparenza, verifiche approfondite e un maggiore coinvolgimento delle istituzioni.

"La vicenda Delca, dopo il rogo di Vicopisano e le proteste di cittadini e lavoratori, non può essere liquidata né con l’allarmismo né con la minimizzazione e pone un tema più generale di sicurezza industriale per tutto il territorio", afferma Bice Del Giudice in una nota.

Del Giudice sottolinea come dalle mobilitazioni degli ultimi giorni emerga una richiesta precisa da parte della popolazione. "Le cronache di questi giorni raccontano una richiesta molto chiara: verità, controlli, trasparenza, tutela della legalità, della salute e del lavoro. I lavoratori e i cittadini hanno chiesto pubblicamente risposte sulle cause dell’incendio, sulle responsabilità, sui piani di emergenza e sulle conseguenze per il territorio. A Vicopisano si è parlato anche di una commissione consiliare aperta e di un coordinamento tra sindaci e Regione. Anche Cascina deve fare la propria parte".

Sulla questione interviene specificatamenet la capogruppo in consiglio comunale Bice Del Giudice. "Non siamo per i toni catastrofisti e lo sciacallaggio politico, tipico di chi si trova sempre pronto a puntare il dito sulle istituzioni, ignorandone il funzionamento, ma è successa una cosa molto seria e guai a sottovalutare le preoccupazioni di cittadini e lavoratori, che vanno prese sul serio fino in fondo. Cascina è un territorio limitrofo e in queste ore molte persone ci hanno espresso domande e timori legittimi. A queste domande la politica deve rispondere con fatti e impegni".

La consigliera richiama la necessità di fare piena luce sulle cause dell'incendio e sulle eventuali responsabilità. "Prima di tutto occorre pieno sostegno alle forze dell’ordine e agli inquirenti perché si faccia completa luce su quanto accaduto. È interesse di tutti conoscere cause, eventuali responsabilità, rispetto delle prescrizioni, adeguatezza dei piani di emergenza e ricadute ambientali. La vicenda Delca non nasce oggi e proprio per questo servono risposte complete e verifiche puntuali".

Secondo Del Giudice l'episodio apre anche una riflessione più ampia sulla presenza di impianti industriali potenzialmente a rischio nell'area pisana. "Questa vicenda pone una questione più ampia che riguarda non solo Vicopisano ma tutta l’area pisana e la Valdera: qual è oggi la mappatura degli impianti industriali a rischio? Quali sono i livelli di controllo, monitoraggio e informazione ai cittadini? Quali protocolli esistono in caso di incidente rilevante perché non si traduca in disastro ambientale?".