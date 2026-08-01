La stella Nba JaVale McGee fa tappa a Pisa

Il tre volte campione Nba e oro olimpico si è concesso una sosta in Piazza del Duomo il 31 luglio, immortalato davanti alla Torre

PISA — Non passa decisamente inosservato un uomo di due metri e tredici centimetri che passeggia tra la folla, specie se quel gigante è uno dei personaggi più iconici del basket americano degli ultimi vent’anni. Ieri, 31 luglio, la magia di Piazza del Duomo ha fatto un’altra “vittima” illustre: la stella NBA JaVale McGee è arrivata in città per una tappa lampo, concedendosi il più classico e imperdibile dei riti turistici. Smartphone alla mano, il centro statunitense ha girato un breve video proprio davanti alla Torre pendente, lasciandosi incantare dalla bellezza del nostro monumento simbolo prima di proseguire il suo viaggio.

Di passaggio in Toscana per godersi qualche giorno di relax estivo, McGee ha così aggiunto Pisa alla mappa dei suoi ricordi italiani. Per i tanti appassionati di pallacanestro presenti in piazza, incrociarlo è stato un piccolo shock, ma chi conosce il personaggio non è rimasto troppo sorpreso: solare, vulcanico e da sempre amatissimo sui social per la sua travolgente simpatia, il gigante del Michigan non ha saputo resistere al fascino pisano.

D’altronde, la storia sportiva di JaVale McGee è ricca e spettacolare quanto la sua personalità. Nato a Flint nel 1988 e approdato nella NBA nel 2008 con la maglia dei Washington Wizards, ha saputo costruirsi una carriera di primissimo livello grazie a doti atletiche fuori dal comune. Il vero salto di qualità è arrivato con l’approdo ai Golden State Warriors, dove ha conquistato due titoli NBA consecutivi nel 2017 e nel 2018 al fianco di fenomeni del calibro di Stephen Curry e Kevin Durant. Non contento, nel 2020 si è ripetuto vincendo il suo terzo anello con i Los Angeles Lakers di LeBron James, per poi incoronare la sua parabola sportiva con la medaglia d’oro olimpica a Tokyo con la maglia di Team USA.

La sua brevissima visita regala a Pisa un’altra cartolina d’autore e qualche secondo di celebrità globale sui telefoni dei suoi milioni di follower, a dimostrazione di come la Torre continui a essere una fermata obbligatoria per le star di tutto il pianeta.